Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области поможет поддержать покупательную способность пожилых граждан.

С 1 марта 2026 г. в Украине состоится индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области на 12,1%, передает Politeka.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщил об этом во время Часа вопросов Правительству в Верховной Раде. Повышение коснется всех пенсионеров, получающих выплаты через Пенсионный фонд.

"Это повышение на 12,1% превышает инфляционный индекс в прошлом году на 4% и касается абсолютно всех получателей пенсий" , - отметил министр.

Улютин добавил, что индексация стала возможной благодаря финансовой стабильности Пенсионного фонда. Впервые за многие годы бюджет фонда на начало года утвержден и сбалансирован, что гарантирует предсказуемость выплат миллионам украинцев.

«Бюджет Пенсионного фонда на 2026 год составляет более 1,2 триллиона гривен и является бездефицитным. Это обеспечивает стабильность для более 10 миллионов пенсионеров» , — подчеркнул он.

Средний размер выплат в 2026 году составит около 6500 гривен. В то же время, значительная часть получателей получает меньшие суммы, поэтому индексация является лишь частью более широкой реформы системы.

«Этого недостаточно для достойной жизни: более 4,3 миллионов украинцев имеют пенсии ниже 6 тысяч гривен», — подчеркнул Денис Улютин.

Министерство уже завершило разработку новой модели пенсионной системы и финализует законопроект, который обеспечит долгосрочную стабильность и справедливость выплат.

Аналитики добавляют, что индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области поможет поддержать покупательную способность пожилых граждан и снизить социальное неравенство в регионе.

