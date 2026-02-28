Актуальный прогноз погоды в Харькове на март показывает несколько критических периодов.

Прогноз погоды в Харькове на март отмечает затяжной характер холодов, поскольку средняя суточная температура в регионе до сих пор остается отрицательной, передает Politeka.

По словам специалиста областного гидрометцентра Анны Глушко, начало календарной весны не принесет мгновенного тепла из-за влияния мощных воздушных масс.

Температурные качели первой декады

В ближайшее время область будет находиться под действием антициклона. Это обусловит значительную амплитуду колебаний:

Ночные показатели Столбики термометров будут опускаться до -8 градусов. Синоптики отмечают, что это полноценная морозная погода, а не кратковременное понижение.

Столбики термометров будут опускаться до -8 градусов. Синоптики отмечают, что это полноценная морозная погода, а не кратковременное понижение. Дневные значения: После восхода солнца воздух будет прогреваться до +2, +5 °C.

Такая нестабильность вызвана атлантическими фронтами, ранее принесшими на Харьковщину гололед и шквальный ветер. По сравнению с прошлыми годами текущий сезон оказался значительно более снежным.

Актуальный прогноз погоды в Харькове на март демонстрирует несколько критических периодов:

Со 2 по 8 число: Ожидается наиболее влажный этап. Возможен мокрый снег с дождем, особенно интенсивный в пятницу и субботу. С 10 по 15 число: Облачность будет чередоваться с прояснениями. Гололедица на дорогах будет храниться из-за ночных "минусов". После 16 марта: Прогнозируется переход к солнечным дням. Дневной максимум достигнет +5 градусов, но ночью все еще будут фиксировать 0 или -2.

Анализ погодных аномалий

Глушко отмечает, что метеорологическое лето или весна наступают только после устойчивого перехода через нулевую отметку. Пока атмосферное давление остается высоким, что сдерживает приход настоящего потепления. Весь мартовский период будет динамичным: оттепели будут сменяться заморозками, что типично для переходного сезона в нашем крае.

