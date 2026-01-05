Подорожание продуктов в Днепре обусловлено комбинацией сезонных факторов, повышением логистических затрат и ростом спроса на базовые товары.

Подорожание продуктов в Днепре продолжает набирать обороты, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Средние цены на популярные продукты Днепра за последний месяц продолжили расти. Наиболее ощутимое повышение наблюдается среди овощей, круп и молочной продукции.

Сметана "Президент" 15% (350 г) стоит в среднем 56,79 грн. Это на 4,33 больше чем в ноябре. В супермаркетах Auchan предлагают 54,70, Metro – 56,68, Novus – 58,99. Данные индекса потребительских цен свидетельствуют о постепенном повышении стоимости в течение декабря.

Помидоры сливки подорожали до 177,77 грн за килограмм, что на 37,42 больше в прошлом месяце. В магазинах качество колеблется: Auchan – 159,90, Novus – 179,00, Megamarket – 194,40. Ежедневные колебания расценок показывают, что пик удорожания пришелся на конец месяца.

Гречка тоже подорожала. Средняя стоимость составила 47,85 грн за килограмм, что на 4,03 больше показателей ноября. В сетях цены различаются: Auchan – 39,90, Metro – 44,90, Novus – 44,89, Megamarket – 61,70. Данные индекса потребительских цен показывают стабильный рост в течение декабря.

Эксперты отмечают, что удорожание продуктов в Днепре обусловлено комбинацией сезонных факторов, повышением логистических затрат и ростом спроса на базовые товары. Наиболее ощутимо изменения заметны в категории овощей, в то время как молочные изделия и крупы дорожают постепенно.

Местным жителям советуют сравнивать цены в разных супермаркетах, планировать покупки и искать оптимальные предложения, чтобы экономия была заметна даже при росте затрат на продукты.

