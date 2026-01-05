Подорожчання продуктів у Дніпрі продовжує набирати обертів, повідомляє Politeka.

Інфомацію про це надає портал Мінфін.

Середні ціни на популярні продукти у Дніпрі за останній місяць продовжили зростати. Найбільш відчутне підвищення спостерігається серед овочів, круп і молочної продукції.

Сметана «Президент» 15% (350 г) коштує в середньому 56,79 грн. Це на 4,33 більше, ніж у листопаді. У супермаркетах Auchan пропонують 54,70, Metro – 56,68, Novus – 58,99. Дані індексу споживчих цін свідчать про поступове підвищення вартості протягом грудня.

Помідори сливка подорожчали до 177,77 грн за кілограм, що на 37,42 більше минулого місяця. У магазинах впртість коливається: Auchan – 159,90, Novus – 179,00, Megamarket – 194,40. Щоденні коливання розцінок показують, що пік подорожчання припав на кінець місяця.

Гречка також здорожчала. Середня вартість склала 47,85 грн за кілограм, що на 4,03 більше за показники листопада. У мережах розцінки різняться: Auchan – 39,90, Metro – 44,90, Novus – 44,89, Megamarket – 61,70. Дані індексу споживчих цін демонструють стабільне зростання протягом грудня.

Експерти відзначають, що подорожчання продуктів у Дніпрі зумовлене комбінацією сезонних факторів, підвищенням логістичних витрат та зростанням попиту на базові товари. Найбільш відчутно зміни помітні у категорії овочів, тоді як молочні вироби та крупи дорожчають поступово.

Місцевим жителям радять порівнювати ціни у різних супермаркетах, планувати покупки та шукати оптимальні пропозиції, аби економія була помітною навіть при зростанні витрат на продукти.

