Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжается в рамках инициативы, направленной на поддержку пожилых людей, из-за войны или экономических трудностей оставшихся в уязвимом положении, сообщает Politeka.

Программа обеспечивает базовые условия проживания в холодный сезон и предоставляет необходимые ресурсы.

Основной фокус – домохозяйства с низким доходом и потерявшие основной источник заработка. Особое внимание уделяется жилью с повреждениями после 24 февраля 2022, расположенном в безопасных районах города и области.

В категорию получателей также входят люди с инвалидностью, граждане с тяжелыми хроническими болезнями, одинокие пенсионеры и жители с ограниченной подвижностью. Предпочтение отдают домам, где проживает один или два пожилых лица без поддержки родственников, одиноким родителям, опекунам несовершеннолетних, многодетным семьям, беременным женщинам и матерям с малыми детьми.

Помощь организуют через благотворительные структуры, в частности, «Каритас», совместно с муниципальными службами. Распределение ресурсов ведется на базе настоящей потребности, что дозволяет охватить более уязвимых людей и стабилизировать их бытовые условия.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предусматривает контроль соблюдения правил получения поддержки. Пожилым людям советуют уточнять график выдачи и готовить заранее все документы, чтобы воспользоваться услугами без задержек.

Программа также включает в себя консультации социальных работников и волонтеров, которые помогают сориентироваться в доступных видах помощи и сопровождают процесс ее получения. Это позволяет не только получить базовые ресурсы, но и почувствовать социальную поддержку в сложный период.

