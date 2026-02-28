Дефицит продуктов в Кировоградской области в ближайшие месяцы может еще увеличиться.

Дефицит продуктов в Кировоградской области становится все заметнее из-за падения закупочных цен на сырое молоко, сообщает Politeka.

С начала февраля фермеры получают в среднем 14 грн/кг и аналитики прогнозируют возможное снижение до 12–10 грн/кг, что создает серьезные риски для мелких хозяйств.

Малые и средние фермы, где содержатся 100–200 коров, уже работают убыточно. Часть хозяйств вынуждена сокращать поголовье или отказываться от выращивания кормовых культур, что отражается на общем производстве.

Эксперты отмечают, что промышленные предприятия с большим количеством дойных коров еще способны распределять расходы, сохраняя доходность, в то время как небольшие фермеры оказываются под давлением убытков. Владельцы семейных хозяйств вынуждены искать альтернативные доходы: изготовление крафтовых сыров, откорм бычков и продажи на мясокомбинаты.

Помимо ценового давления, проблемы добавляют новые требования к благополучию животных, высокие затраты на энергоснабжение и горючее, недоступность кредитов и трудности с восстановлением поголовья. Во многих хозяйствах Кировоградской области количество коров сократилось в разы за последние годы, что обостряет риск дальнейшего сокращения производства молока.

По словам исполнительного директора «Союза молочных предприятий Украины» Арсена Дидура, даже 12 грн/кг может стать реальностью из-за мировых тенденций, колебаний биржевых цен и изменения торговых квот ЕС и МЕРКОСУР. Это означает, что часть мелких производителей может оставить рынок навсегда, а выжившие смогут частично компенсировать потери только через 2–3 года.

Таким образом, дефицит продуктов в Кировоградской области в ближайшие месяцы может увеличиться, поскольку производство молока продолжает сокращаться, а рынок не способен быстро восстановить баланс между предложением и спросом.

