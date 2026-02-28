Новая система оплаты за проезд в Виннице делает передвижение по городу быстрым и удобным.

В Виннице введена новая система оплаты за проезд, позволяющая пассажирам рассчитываться через цветные QR-коды и постепенно охватывает все виды общественного транспорта, сообщает Politeka.

Об изменениях сообщили в местной транспортной компании.

Изменения вводятся для повышения скорости обслуживания и удобства передвижения по городу, сообщает местная транспортная компания.

Как пользоваться QR-билетами

Коды от ПриватБанка выделены желтым, а от monobank – розовым. При этом оплата возможна любой банковской картой. Пассажирам нужно отсканировать QR-код, выбрать банк и подтвердить транзакцию в приложении. После этого на экране смартфона отображается электронный билет с таймером действия 60 минут.

Через приложение «Приват24» пользователи могут выбрать количество билетов и карту для оплаты, после чего билет автоматически сохраняется в разделе «Еще – Транспорт – Городской транспорт». Если покупка производится через камеру смартфона, страница открывается в браузере, где нужно выбрать «Проезд», количество билетов и способ оплаты: Google Pay, Apple Pay или банковскую карту.

Для monobank процесс еще более простой: достаточно отсканировать QR, нажать «Подтвердить», и билет появляется в браузере для проверки.

Преимущества новой системы

Каждый электронный билет мгновенно отображается на экране смартфона и действителен 60 минут. Для контроля используется геолокация, а бортовой номер транспорта позволяет проверять оплату без бумажных документов.

Таким образом, новая система оплаты за проезд в Виннице делает передвижение по городу быстрым и удобным, уменьшает время на покупку билетов и минимизирует контакт с наличными. Пассажирам советуют ознакомиться с инструкциями и пользоваться электронными QR-билетами, чтобы поездки проходили максимально комфортно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: кто может рассчитывать на увеличение выплат в 2026 году.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты за проезд в Виннице: что именно изменилось для пассажиров.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Винницкой области: с чем связывают усложнение ситуации.