Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области должно обеспечить стабильную работу предприятия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области рассмотрит исполнительный комитет Костопольского городского совета, сообщает Politeka.

Проект касается услуг КП «Костопольводоканал» и предусматривает обновление стоимости водоснабжения и водоотвода из-за роста затрат на электроэнергию, материалы, ремонтные работы и оплату труда персонала.

Городские власти подчеркивают, что бесперебойное водоснабжение и канализационные услуги остаются критически важными даже во время военного положения. Автономные системы предприятия позволяют работать без перерыва при возможных отключениях электричества.

«Вода должна поступать постоянно, вне зависимости от перебоев. Система готова к автономной работе, но для этого требуются дополнительные ресурсы и своевременная оплата. Также следует учитывать незаконные врезки и отсутствие счетчиков, что влияет на тарифы для населения и бизнеса» , — отмечают в «Костопольводоканале».

Городской совет обнародовал сравнительную диаграмму расценок в Костополе и других населенных пунктах области, чтобы жители могли оценить местные ставки и сравнить их с соседними общинами.

Согласно проекту, цены для потребителей Костополя по НДС будут составлять: централизованное водоснабжение – 38,14 грн за кубометр, водоотвод – 42,10 грн за кубометр. Также предусмотрена корректировка тарифов при росте потребления или дополнительных затрат на обслуживание сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области должно обеспечить стабильную работу предприятия, поддержать качество и гарантировать непрерывное функционирование водопроводных и канализационных сетей для всех жителей.

Последние новости Украины: