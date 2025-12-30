Новый график движения поездов в Полтавской области вводит "Укрзализныця" на части экспрессов, изменения будут действовать в новогодний период, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
В период новогодних праздников 1-2 января 2026 временно не будет курсировать ряд пригородных поездов. Такие изменения связаны с плановым уменьшением пассажиропотока в праздничные дни. Как сообщили в УЗ, решение связано с ожидаемым уменьшением пассажиропотока в праздничные дни.
В частности, в период новогодних праздников "Укрзализныця" временно отменит часть пригородных поездов в Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Ограничения будут действовать 1 и 2 января 2026 года.
1 января 2026 года (не курсируют) следующие экспрессы:
- №7001 Харьков-Пассажирский — Лозовая
- №6682 Власовка — Харьков-Пассажирский
- №6307 Харьков-Пассажирский — Мерчик
- №6222 Мерчик — Люботин
- №6951 Светловодск - Бурты
- №6952 Бурты - Светловодск
- №6333 Бахмач-Пассажирский — Гребенка
- №6263 Тростянец-Смородино - Боромля
- №6266 Боромля — Люботин
- №6261/6262 Люботин - Лебединская
- №6267 Лебединская — Сумы
- №6016 Сумы — Тростянец-Смородино
1 и 2 января 2026 года (не курсируют) следующие экспрессы:
- №6524/6523 Нежин — Гребенка
- №6526/6525 Гребенка — Нежин
- №6169/6170 Пересична — Харьков-Пассажирский
- №6878 Кременчуг-Пассажирский — Кобеляки
- №6877 Кобеляки — Кременчуг-Пассажирский
Пассажирам советуют заранее проверять расписание и планировать поездки с учетом временных изменений и нового графика поездов в Полтавской области. Полный перечень отмененных рейсов обнародован на официальных ресурсах "Укрзализныци".
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание стоимости проезда в Полтаве: цены резко вырастут, сколько теперь придется платить.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: как получить зимнюю выплату.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: как получить горячие обеды.