Как сообщили в УЗ, новый график движения поездов в Полтавской области связан с ожидаемым уменьшением пассажиропотока в праздничные дни.

Новый график движения поездов в Полтавской области вводит "Укрзализныця" на части экспрессов, изменения будут действовать в новогодний период, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

В период новогодних праздников 1-2 января 2026 временно не будет курсировать ряд пригородных поездов. Такие изменения связаны с плановым уменьшением пассажиропотока в праздничные дни. Как сообщили в УЗ, решение связано с ожидаемым уменьшением пассажиропотока в праздничные дни.

В частности, в период новогодних праздников "Укрзализныця" временно отменит часть пригородных поездов в Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Ограничения будут действовать 1 и 2 января 2026 года.

1 января 2026 года (не курсируют) следующие экспрессы:

№7001 Харьков-Пассажирский — Лозовая

№6682 Власовка — Харьков-Пассажирский

№6307 Харьков-Пассажирский — Мерчик

№6222 Мерчик — Люботин

№6951 Светловодск - Бурты

№6952 Бурты - Светловодск

№6333 Бахмач-Пассажирский — Гребенка

№6263 Тростянец-Смородино - Боромля

№6266 Боромля — Люботин

№6261/6262 Люботин - Лебединская

№6267 Лебединская — Сумы

№6016 Сумы — Тростянец-Смородино

1 и 2 января 2026 года (не курсируют) следующие экспрессы:

№6524/6523 Нежин — Гребенка

№6526/6525 Гребенка — Нежин

№6169/6170 Пересична — Харьков-Пассажирский

№6878 Кременчуг-Пассажирский — Кобеляки

№6877 Кобеляки — Кременчуг-Пассажирский

Пассажирам советуют заранее проверять расписание и планировать поездки с учетом временных изменений и нового графика поездов в Полтавской области. Полный перечень отмененных рейсов обнародован на официальных ресурсах "Укрзализныци".

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание стоимости проезда в Полтаве: цены резко вырастут, сколько теперь придется платить.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: как получить зимнюю выплату.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: как получить горячие обеды.