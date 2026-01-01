Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области сочетаются с другими видами поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляет гуманитарная инициатива «Гостиная Хата» для представителей социально уязвимых категорий, сообщает Politeka.net.

Сведения об условиях получения были опубликованы на официальной Facebook-странице организации.

Там отмечено, что центр ежедневно формирует до 50 продуктовых наборов.

Преимущество имеют люди, недавно прибывшие в регион. Для них помощь предусмотрена один раз в месяц в течение первых трех месяцев после регистрации.

Остальные категории могут обращаться раз в два месяца. Речь идет о матерях-одиночках, семьях с беременными женщинами, одиноких лицах в возрасте от 70 лет, супружеских парах пенсионного возраста, гражданах с инвалидностью I или II группы, а также многодетных семьях.

Отдельные правила действуют для переселенцев из Херсона. Они могут выбрать получение набора либо в «Гостиной Доме», либо в центре «Свободные Вместе». Обращение к одной ячейке делает невозможным повторное получение в другой в течение 60 дней.

Кроме того, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области сочетаются с другими видами поддержки. В частности, детское питание выдают раз в месяц. При наличии потребностей также доступны подгузники, гигиенические средства, медицинские принадлежности и базовые лекарства.

В организации также отмечают, что помощь получают исключительно внутренне перемещенные лица, выехавшие с территорий активных боевых действий и ставшие на учет в период с 2022 по 2025 годы. Программа направлена ​​на покрытие базовых потребностей и поддержку людей в сложных обстоятельствах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.