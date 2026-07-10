Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области объединяет проживание с элементами социальной интеграции.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предусмотрено для маломобильных граждан, нуждающихся в поддержке после лечения или потери постоянного места жительства из-за войны, сообщает Politeka.

Программа позволяет внутренне перемещенным лицам временно проживать в специально подготовленных помещениях на срок до двенадцати месяцев.

Финансирование осуществляется на средства государственного бюджета. Во время пребывания украинцы имеют доступ к базовым удобствам, могут готовить еду и получать помощь в ведении быта.

Отдельное направление программы – социальное сопровождение. Он предусматривает поддержку в решении сложных жизненных вопросов, а также участие украинцев в учебных или адаптационных мероприятиях по индивидуальной потребности.

Соответствующий проект направлен не только на размещение. Главная цель – помочь человеку восстановить самостоятельность и вернуть чувство безопасности после вынужденного перемещения. Именно поэтому бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области объединяет проживание с элементами социальной интеграции.

Предоставлять помещения могут физические или юридические лица, внесенные в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Они должны отвечать требованиям правительства и иметь пригодные для размещения площади.

Получить информацию об имеющихся вариантах и ​​условиях участия можно через местные органы социальной защиты населения. Прием обращений продолжается постоянно в зависимости от свободных мест.

Местным жителям советуют заранее уточнять условия и график размещения, чтобы быстро воспользоваться доступной поддержкой.

Источник: Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України

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