Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області поєднує проживання з елементами соціальної інтеграції.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області передбачене для маломобільних громадян, які потребують підтримки після лікування або втрати постійного місця проживання через війну, повідомляє Politeka.

Програма дозволяє внутрішньо переміщеним особам тимчасово проживати у спеціально підготовлених приміщеннях строком до дванадцяти місяців.

Фінансування здійснюється коштом державного бюджету. Під час перебування українці мають доступ до базових зручностей, можуть самостійно готувати їжу та отримувати допомогу у веденні побуту.

Окремий напрям програми — соціальний супровід. Він передбачає підтримку у вирішенні складних життєвих питань, а також участь українців у навчальних або адаптаційних заходах за індивідуальною потребою.

Відповідний проєкт спрямований не лише на розміщення. Головна мета — допомогти людині відновити самостійність і повернути відчуття безпеки після вимушеного переміщення. Саме тому безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області поєднує проживання з елементами соціальної інтеграції.

Надавати приміщення можуть фізичні або юридичні особи, внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг. Вони повинні відповідати вимогам уряду та мати придатні для розміщення площі.

Отримати інформацію про наявні варіанти та умови участі можна через місцеві органи соцзахисту населення. Прийом звернень триває постійно залежно від вільних місць.

Місцевим мешканцям також радять заздалегідь уточнювати умови та графік розміщення, щоб швидко скористатися доступною підтримкою.

Джерело: Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України

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