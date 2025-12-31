По долгосрочному прогнозу погоды на январь в Харькове, большинство дней будет пасмурным и прохладным, однако это не все сюрпризы сезона.

Прогноз погоды на январь в Харькове подготовили синоптики и раскрыли сюрпризы, которые подготовил для украинцев первый месяц 2026 года, сообщает Politeka.net.

Мы собрали информацию по нескольким сайтам с прогнозами синоптиков и выяснили, чего ждать во второй месяц зимы.

Прогноз погоды на январь в Харькове сделали синоптики и раскрыли, что будет холоднее обычного. Средняя месячная температура воздуха станет ниже климатической нормы, тогда как количество осадков будет соответствовать средним многолетним показателям.

По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в январе составит около –6,1 °C. Это примерно на 1,5 градуса холоднее климатической нормы, рассчитанной за период 1991–2020 годов, составляющей –4,6 °C.



В то же время, месячное количество осадков ожидается на уровне 42 мм, что полностью соответствует климатической норме для этого периода. Осадки преимущественно будут выпадать в виде снега и мокрого снега с возможными периодами гололедицы. В целом харьковчан ожидает довольно однообразная погода - январь 2026 года не принесет ни вьюг, ни аномальных снегопадов.

Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что этот январь будет особенно изменчив, поскольку украинцам придется привыкать к постоянным температурным контрастам. Морозные ночи будут быстро уступать оттепелям, а стремительное изменение погодных условий будет создавать дополнительные риски как для водителей, так и для пешеходов.

Во второй декаде месяца возможно постепенное понижение температуры из-за поступления холодного воздуха из Скандинавии, однако сильных морозов синоптик не прогнозирует.

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, средняя температура воздуха может колебаться от 1-2 градусов тепла до 3 и более мороза. Она отметила, что даже если этот месяц будет с температурой ниже нормы, то это не сильно повлияет на среднее течение зимы, которая ожидается на 3-4 градуса выше стандарта.

