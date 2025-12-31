График отключения света на 1 января в Житомирской области коснется ряда подстанций.

Житомирская область готовится к графику отключения света 1 января, сообщает Politeka.

Информацию об этом укураинцам предоставляют на сайте Житомироблэнерго .

Работы будут проходить с 08:00 до 17:00, включая расчистку трасс и переключение на подстанциях.

Следует заметить, что электроэнергия временно не будет подаваться по следующим адресам в населенных пунктах:

Гуйва:

Улица Армейская: 1, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 3, 3-б, 5, 5-я, 7, 12, 13а, 15, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 8, 26 39-я, 41, 42, 43, 44, 45-а, 49, 49-а, 60

Улица Бердичевская: 62, 1А

Ул. Вишневая: 2, 11в, 12, 18, 21-а

Ул. Житомирская: 1, 11, 32, 37

Ул. Зеленая: 1З, 7, 11, 12, 13, 17, 17-1, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32б, 3 33-в, 36, 36а

Улица Новогуйвинская: 4

Переулок Лесной

Неопределенные участки, в том числе КТП-894

Заречаны:

Улица Бориса Тена

Также график отключения света на 1 января в Житомирской области затронет ряд подстанций и трансформаторных пунктов, среди которых ТП-182, ТП-091, ТП-232, ТП-187, ТП-413, ТП-147, ТП-170, ТП-171, ТП-247, ТП-247 ТП-717, ТП-819, РП-1-Б, РП-90, ПС 35/10 Станишевка, ПС 35/10 ЛЕЩИН, а также объекты КП ЖВУВКХ, ООО «Автогазсервис МВД», СП «Факт-С», ЧФ «Житомир-Эста».

Местных жителей просят учесть плановые отключения при пользовании бытовыми приборами и предварительно позаботиться об альтернативном источнике освещения. Энергетики уверяют украинцев, что работы завершатся вовремя и электроснабжение возобновят до конца этого дня.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Житомирской области: как вырастут цены.

Также Politeka сообщала, Подорожание стоимости проезда в Житомирской области: когда новые цены ударят по кошелькам украинцев.

Как сообщала Politeka, Уроки войны для мира: Житомир стал центром обсуждения новых вызовов в области прав человека.