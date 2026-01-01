Обнародован график отключения света на 2 января в Полтавской области, сообщает Politeka.
Появился он на странице Омельницкого общества.
Работы состоятся с 08.00 до 20.00 в нескольких населенных пунктах Кременчугского района.
Села и улицы, где не будет света:
Варакути
- Автозаводская: 1-4, 6-13, 16-30
- Нова: 1–13, 15–31
Демидовка
- Весела: 2–4, 6–18
- Садовая: 1-5, 8, 10, 12, 14
- Украинской Победы: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25
Кузнецы
- Полевая: 1, 6, 9, 11, 14, 18–25, 29, 37
Найденовка
- Червоной Руты: 1–21
Радочини
- Кременчугская: 1–4, 6, 8, 11, 22, 24
- Молодежная: 2–35
- Набережная: 2–52
- Садовая: 2, 3, 5, 6, 10
- Тупиковый переулок: 1–4
- Червоной Калины: 1–27
Щербухи
- Степная: 3
Яремовка
- Садовая: 1–42б
Попоны
- Кошевая, Лесная, Луговая, Заозерная, Центральная, Казацкая, Казачья, Каменная, переулки Луговой и Каменский
Запсилье
- Молодежная, Вишневая, Героев Украины, Грузинская, Ивана Котляревского, Кленова, пер. Медовый пер. Мира, Набережная, Рассветная, Степная, Степной, Тараса Шевченко, Тепличная, Центральная, Школьная
Крамаренки
- Тараса Шевченко
Литвиненко
- Победителей, Полевая
Омельник
- Вишневая, Героев Украины, З. Космодемьянской, Камышанская, Казацкая, Космонавтов, Александра Яроменко, Почтовая, Тараса Шевченко, Центральная, Ленина, Щорса, Школьная, пер. Щорса
Пятихатки
- Героев Крут, Комарова, Младшего сержанта Садовничего, Павла Тычины, Почтовая, Сергея Дуки, Центральная, Полевая, Дуки
Рокитне
- Виктора Харечка, Волошкова, Григория Сковороды, Ворошилова, Великокохновская, Макаренко, Калиновая, Гагарина, Независимости, Александра Гольца, Тараса Шевченко, Школьная, Барвинкова
Степовка
- Степная
Онищенки
- Дачно, Лесное
Романтика
- Лугово
Федоренко
- Хмельницкая
Щербаки
- Богдана Хмельницкого, Весенняя, Героев полка "Азов", Железнодорожная, Зеленая Диброва, Кольцевая, Кобзарская, Марка Кропивницкого, Садовая, Омельницкая, Революционеров, переулки Вишневый
Местные энергетики советуют жителям заранее подготовить запас источников света и заряженные гаджеты. График отключения света на 2 января в Полтавской области будет производиться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства.
