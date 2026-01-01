Обнародован график отключения света на 2 января в Полтавской области, сообщает Politeka.

Появился он на странице Омельницкого общества.

Работы состоятся с 08.00 до 20.00 в нескольких населенных пунктах Кременчугского района.

Села и улицы, где не будет света:

Варакути

  • Автозаводская: 1-4, 6-13, 16-30
  • Нова: 1–13, 15–31

Демидовка

  • Весела: 2–4, 6–18
  • Садовая: 1-5, 8, 10, 12, 14
  • Украинской Победы: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Кузнецы

  • Полевая: 1, 6, 9, 11, 14, 18–25, 29, 37

Найденовка

  • Червоной Руты: 1–21

Радочини

  • Кременчугская: 1–4, 6, 8, 11, 22, 24
  • Молодежная: 2–35
  • Набережная: 2–52
  • Садовая: 2, 3, 5, 6, 10
  • Тупиковый переулок: 1–4
  • Червоной Калины: 1–27

Щербухи

  • Степная: 3

Яремовка

  • Садовая: 1–42б

Попоны

  • Кошевая, Лесная, Луговая, Заозерная, Центральная, Казацкая, Казачья, Каменная, переулки Луговой и Каменский

Запсилье

  • Молодежная, Вишневая, Героев Украины, Грузинская, Ивана Котляревского, Кленова, пер. Медовый пер. Мира, Набережная, Рассветная, Степная, Степной, Тараса Шевченко, Тепличная, Центральная, Школьная

Крамаренки

  • Тараса Шевченко

Литвиненко

  • Победителей, Полевая

Омельник

  • Вишневая, Героев Украины, З. Космодемьянской, Камышанская, Казацкая, Космонавтов, Александра Яроменко, Почтовая, Тараса Шевченко, Центральная, Ленина, Щорса, Школьная, пер. Щорса

Пятихатки

  • Героев Крут, Комарова, Младшего сержанта Садовничего, Павла Тычины, Почтовая, Сергея Дуки, Центральная, Полевая, Дуки

Рокитне

  • Виктора Харечка, Волошкова, Григория Сковороды, Ворошилова, Великокохновская, Макаренко, Калиновая, Гагарина, Независимости, Александра Гольца, Тараса Шевченко, Школьная, Барвинкова

Степовка

  • Степная

Онищенки

  • Дачно, Лесное

Романтика

  • Лугово

Федоренко

  • Хмельницкая

Щербаки

  • Богдана Хмельницкого, Весенняя, Героев полка "Азов", Железнодорожная, Зеленая Диброва, Кольцевая, Кобзарская, Марка Кропивницкого, Садовая, Омельницкая, Революционеров, переулки Вишневый

Местные энергетики советуют жителям заранее подготовить запас источников света и заряженные гаджеты. График отключения света на 2 января в Полтавской области будет производиться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства.

