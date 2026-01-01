График отключения света на 2 января в Полтавской области будет производиться поэтапно.

Обнародован график отключения света на 2 января в Полтавской области, сообщает Politeka.

Появился он на странице Омельницкого общества.

Работы состоятся с 08.00 до 20.00 в нескольких населенных пунктах Кременчугского района.

Села и улицы, где не будет света:

Варакути

Автозаводская: 1-4, 6-13, 16-30

Нова: 1–13, 15–31

Демидовка

Весела: 2–4, 6–18

Садовая: 1-5, 8, 10, 12, 14

Украинской Победы: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Кузнецы

Полевая: 1, 6, 9, 11, 14, 18–25, 29, 37

Найденовка

Червоной Руты: 1–21

Радочини

Кременчугская: 1–4, 6, 8, 11, 22, 24

Молодежная: 2–35

Набережная: 2–52

Садовая: 2, 3, 5, 6, 10

Тупиковый переулок: 1–4

Червоной Калины: 1–27

Щербухи

Степная: 3

Яремовка

Садовая: 1–42б

Попоны

Кошевая, Лесная, Луговая, Заозерная, Центральная, Казацкая, Казачья, Каменная, переулки Луговой и Каменский

Запсилье

Молодежная, Вишневая, Героев Украины, Грузинская, Ивана Котляревского, Кленова, пер. Медовый пер. Мира, Набережная, Рассветная, Степная, Степной, Тараса Шевченко, Тепличная, Центральная, Школьная

Крамаренки

Тараса Шевченко

Литвиненко

Победителей, Полевая

Омельник

Вишневая, Героев Украины, З. Космодемьянской, Камышанская, Казацкая, Космонавтов, Александра Яроменко, Почтовая, Тараса Шевченко, Центральная, Ленина, Щорса, Школьная, пер. Щорса

Пятихатки

Героев Крут, Комарова, Младшего сержанта Садовничего, Павла Тычины, Почтовая, Сергея Дуки, Центральная, Полевая, Дуки

Рокитне

Виктора Харечка, Волошкова, Григория Сковороды, Ворошилова, Великокохновская, Макаренко, Калиновая, Гагарина, Независимости, Александра Гольца, Тараса Шевченко, Школьная, Барвинкова

Степовка

Степная

Онищенки

Дачно, Лесное

Романтика

Лугово

Федоренко

Хмельницкая

Щербаки

Богдана Хмельницкого, Весенняя, Героев полка "Азов", Железнодорожная, Зеленая Диброва, Кольцевая, Кобзарская, Марка Кропивницкого, Садовая, Омельницкая, Революционеров, переулки Вишневый

Местные энергетики советуют жителям заранее подготовить запас источников света и заряженные гаджеты. График отключения света на 2 января в Полтавской области будет производиться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание стоимости проезда в Полтаве: цены резко вырастут, сколько теперь придется платить.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: как получить зимнюю выплату.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: как получить горячие обеды.