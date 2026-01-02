График отключения света в Полтавской области на 3 января сформирован для выполнения планового ремонта электросетей.

График отключения света в Полтавской области на 3 января предусматривает масштабные плановые обесточивания на территории Омельницкого общества Кременчугского района, передает Politeka.

Информация об этом появилась на странице Омельницкого общества.

Работы продлятся с 08:00 до 19:00 и охватят десятки улиц в более чем двадцати населенных пунктах.

Под ограничения попадают Федоренко – Омельницкая, Варакуты – Автозаводская и Новая, Демидовка – Веселая, Садовая, Украинской Победы, Солнечная, Центральная, Героев ВСУ, Вишневая, Набережная. В Ковалях обесточения запланированы на Полевой, в Найденовке – на Красной Руте.

В Радочинах без электричества останутся Кременчугская, Молодежная, Набережная, Садовая, Степная, Червоной Калины, Тупиковый. В Яремовке отключения коснутся Садовой, в Щербухах - Степной. В Гуньках работы запланированы на Кошевой, Лесной, Луговой, Заозерной, Центральной, Казацкой, Каменной.

Значительный перечень адресов обнародован для Запсилья: Молодежная, Вишневая, Героев Украины, Грузинская, Ивана Котляревского, Кленова, Набережная, Рассветная, Тараса Шевченко, Центральная, Школьная. В Крамаренках обесточивание охватят Тараса Шевченко, Литвиненко — Победителей и Полеву.

В Пятихатках свет временно исчезнет на Героев Крут, Комарова, Павла Тычины, Почтовой, Сергее Дуке, Центральной. В Ракитном отключения запланированы на Независимости, Григория Сковороды, Ивана Стешенко, Калиновой, Капитана Дмитрия Мовчана, Левка Жалкого, Александра Гольца, Тараса Шевченко, Школьной. Пустовиты, Степовка, Онищенко, Романки и Щербаки также вошли в список с полным покрытием жилых массивов.

В сообществе отмечают, что график отключения света в Полтавской области на 3 января сформирован для выполнения планового ремонта электросетей. Жителям советуют заранее подготовиться к длительным перерывам в электроснабжении и следить за возможными уточнениями от энергетиков.

