Графік відключення світла в Полтавській області на 3 січня сформований для виконання планового ремонту електромереж.

Графік відключення світла в Полтавській області на 3 січня передбачає масштабні планові знеструмлення на території Омельницької громади Кременчуцького району, передає Politeka.

Інформація про це з'явилася на сторінці Омельницької громади.

Роботи триватимуть з 08:00 до 19:00 та охоплять десятки вулиць у більш ніж двадцяти населених пунктах.

Під обмеження потрапляють Федоренки — Омельницька, Варакути — Автозаводська й Нова, Демидівка — Весела, Садова, Української Перемоги, Сонячна, Центральна, Героїв ЗСУ, Вишнева, Набережна. У Ковалях знеструмлення заплановані на Польовій, у Найденівці — на Червоної Рути.

У Радочинах без електрики залишаться Кременчуцька, Молодіжна, Набережна, Садова, Степова, Червоної Калини, Тупиковий. У Яремівці відключення торкнуться Садової, у Щербухах — Степової. У Гуньках роботи заплановані на Кошовій, Лісовій, Лугова, Заозерній, Центральній, Козацькій, Кам’яній.

Значний перелік адрес оприлюднений для Запсілля: Молодіжна, Вишнева, Героїв України, Грузинська, Івана Котляревського, Кленова, Набережна, Світанкова, Тараса Шевченка, Центральна, Шкільна. У Крамаренках знеструмлення охоплять Тараса Шевченка, у Литвиненках — Переможців та Польову.

У П’ятихатках світло тимчасово зникне на Героїв Крут, Комарова, Павла Тичини, Поштовій, Сергія Дуки, Центральній. У Рокитному відключення заплановані на Незалежності, Григорія Сковороди, Івана Стешенка, Калиновій, Капітана Дмитра Мовчана, Левка Жалкого, Олександра Гольця, Тараса Шевченка, Шкільній. Пустовіти, Степівка, Онищенки, Романки та Щербаки також увійшли до переліку з повним покриттям житлових масивів.

У громаді зазначають, що графік відключення світла в Полтавській області на 3 січня сформований для виконання планового ремонту електромереж. Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до тривалих перерв у електропостачанні та стежити за можливими уточненнями від енергетиків.

