График отключения воды на неделю с 5 по 11 января в Харькове предусматривает временное прекращение водоснабжения из-за аварийных и плановых работ.

График отключения воды на неделю с 5 по 11 января в Харькове охватывает разные районы города, сообщает Politeka.

График отключения воды в неделю с 5 по 11 января в Харькове можно увидеть на официальном портале города 1562 года.

Так, на улице Нескореных, 12, работы с отключением холодной воды начались еще 1.01 в 17.05 и будут продолжаться до 5.01 в 20.00. Там обнаружили неполадки в стояке 9 квартир, а в квартире 252 зафиксирована течь в перекрытии.

Кроме этого, на Георгия Тарасенко, 50, из-за дефекта в техническом подполье горячее водоснабжение отключено еще с 31 декабря в 20:00 и возобновят его 5.01 в 20:00.

Дом на улице Каденюка, 32, подъезд 5 останется без горячего водоснабжения с 1.01 в 21:30 до 9.01 в 17:01 из-за дефекта ВБС в техподполье.

На проспекте Аэрокосмическом, 60, подъезд 4, неудобства коснулись квартир 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 и 144. Работы начались 1.01 в 17:00 и будут продолжаться до 9.00.

Также на проспекте Льва Ландау, 20, подъезд 9, из-за дефекта ВБС выключили стояк по квартирам 300-301, работы начались в первый день года в 13:26, а будут продолжаться до 9.01 в 17:01.

Вместе с тем, на бульваре Жасминовом, 2-А, подъезд 1, из-за дефекта ВБС не работает стояк по квартире 33. Ремонт начали также 1.01 в 12:40 и завершить все планируют 9.01 в 17:00.

Жители уже испытали неудобства. Специалисты водоканала объясняют, что все работы необходимы для устранения аварийных дефектов и улучшения стабильности водоснабжения.

График отключения воды на неделю с 5 по 11 января в Харькове будет регулярно обновляться в случае продления аварий или обнаружения новых повреждений.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: какую конкретно поддержку оказывают

Также Politeka сообщала, что подорожание продуктов в Харьковской области: что стало стоить больше на этот раз

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Харькове: где можно зарабатывать 20 тысяч и какие навыки нужны