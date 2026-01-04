Графік відключення води на тиждень з 5 по 11 січня у Харкові передбачає тимчасові припинення водопостачання через аварійні та планові роботи.

Графік відключення води на тиждень з 5 по 11 січня у Харкові охоплює різні райони міста, повідомляє Politeka.

Графік відключення води на тиждень з 5 по 11 січня у Харкові можна побачити на офіційному порталі міста 1562.

Так, на вулиці Нескорених, 12, роботи з відключенням холодної води почалися ще 1.01 о 17:05 і триватимуть до 5.01 о 20:00. Там виявили неполадки у стояку 9 квартир, а в квартирі 252 зафіксовано течу в перекритті.

Окрім цього, на Георгія Тарасенка, 50, через дефект у технічному підпіллі гаряче водопостачання відключено ще з 31 грудня о 20:00 і відновлять його 5.01 о 20:00.

Будинок на вулиці Каденюка, 32, під’їзд 5 залишиться без гарячого водопостачання з 1.01 о 21:30 до 9.01 о 17:01 через дефект ВБС в техпідпіллі.

На проспекті Аерокосмічному, 60, під’їзд 4, незручності торкнулися квартир 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 і 144. Роботи почалися 1.01 о 17:00 і триватимуть до 9.01 о 17:00.

Також на проспекті Льва Ландау, 20, під’їзд 9, через дефект ВБС вимкнули стояк по квартирах 300–301, роботи почалися у перший день року о 13:26, а триватимуть також до 9.01 о 17:01.

Разом із тим, на бульварі Жасминовому, 2-А, під’їзд 1, через дефект ВБС не працює стояк по квартирі 33. Ремонт почали також 1.01 о 12:40 і завершити все планують 9.01 о 17:00.

Мешканці вже відчули незручності. Фахівці водоканалу пояснюють, що всі роботи є необхідними для усунення аварійних дефектів і покращення стабільності водопостачання.

Графік відключення води на тиждень з 5 по 11 січня у Харкові регулярно оновлюватиметься у разі продовження аварій або виявлення нових пошкоджень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала,Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: яку конкретно підтримку надають

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Харківській області: що стало коштувати більше цього разу

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Харкові: де можна заробляти 20 тисяч і які навички потрібні