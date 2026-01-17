Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжается в рамках нового социального проекта, направленного на поддержку пожилых людей, которые из-за войны или экономических трудностей оказались в сложных условиях, сообщает Politeka.

Инициатива обеспечивает базовые ресурсы и помогает пережить холодный сезон.

Программа ориентирована на домохозяйства с низким доходом и потерявшим основной заработок. Особое внимание уделяется квартирам и домам, поврежденным после 24 февраля 2022, расположенным в безопасных районах города и области.

В получателей входят люди с инвалидностью, граждане с хроническими заболеваниями, одинокие пенсионеры и лица с ограниченной подвижностью. Предпочтение отдают домам, где проживает один или два пожилых лица без поддержки семьи, одиноким родителям, опекунам несовершеннолетних, многодетным семьям, беременным и матерям с маленькими детьми.

Помощь организуют благотворительные организации, в частности, «Каритас», в сотрудничестве с муниципальными службами. Распределение ресурсов ведется на базе настоящей потребности, что дозволяет охватить более уязвимых людей и стабилизировать их быт.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предусматривает четкий контроль соблюдения правил получения поддержки. Пожилым людям советуют заранее уточнять графики выдачи и готовить документы, чтобы воспользоваться услугами без задержек.

Программа также включает в себя консультации социальных работников и волонтеров, которые помогают сориентироваться в доступных видах помощи и сопровождают получателей на всех этапах. Это обеспечивает не только получение базовых ресурсов, но и социальной поддержки в сложный период.

