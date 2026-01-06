Следует заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 7 января.

Графики отключения света в Полтавской области на 7 января будут действовать в части населенных пунктов из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Чернухинская территориальная община со ссылкой на «Полтаваоблэнерго».

В связи с проведением работ в сетях "Полтаваоблэнерго" возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту) ограничение будет введено с 9 до 15 часов в пгт.Чорнухы. Выключения произойдут в домах по следующим адресам:

Базарна (стр. 1, 5, 7),

Богдана Вязовского (б. 8, 10, 11, 13),

Будивельныкив (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11а, 15),

пер. Будивельныкив (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9),

Вышнева (б. 2, 2ПУСТ, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 30, 32),

Максима Аранчия (б. 2, 3, 7, 9а, 11),

Мележика (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13),

Мыру (б. 28, 40),

Незалежности (б. 2),

Перелета (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 21),

Сковороды (б. 13, 17),

Стовпова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62а, 62А, 62б, 64, 66, 68, 70, 72),

пер.Стовповый (б. 1, 1а, 2, 3а, 4, 6, 7, 8, 10, 70),

Травнева (б. 23, 32, 34),

Центральна (б. 23, 29),

Шевченка (б. 2)

Также ограничения продлятся с 8 до 17 часов в населенном пункте Малая Перещепина. Обесточивание охватят следующие адреса:

Лугова (б. 4А, 30, 46, 58),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16),

Незалежности (б. 1),

Польова (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32),

Шевченка (б. 15А, 17, 17Б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98),

пер.Шевченка (б. 21, 43, 52, 62, 64, 82а),

Шевченкы (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96).

Выключение света также произойдет с 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Обесточивание касается таких населенных пунктов:

с. Дубына улицы:

Баловская - № 1, 3, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16б, 17, 18, 19, 20а, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 88 87, 87А, 92

пер. Баловськый - № 1, 3, 3а, 4, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33

Вильхова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26б, 28, 28а, 30, 35, 37, 38, 38А, 38Б, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 78

Новоселивська - № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 16а, 17, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 33 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 51а, 52, 52а, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 66, 6 78, 78а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 99, 111

пер. Новоселовский - № 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 21, 29, 34, 34а, 35, 57

пер. Степовый - № 1, 2, 3, 4, 6, 13, 16

Центральна - № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6а, 9а, 9б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 2 27, 28а, 29, 32, 34, 35, 42, 79, 83, 87

пер. Центральный - № 1, 1а, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 44

с. Клюсивка улицы:

Ветеранив — № 3, 4, 5

Вильхова — № 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

пер. Єрофея Токаря — № 3, 5, 6, 8, 9, 10, 46

Жывыливська — № 3/1, 5, 5/2, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50/1, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72

пер. Зеленый — № 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13

пер. Квитковый — № 4, 5, 6

Козацька — № 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 12

Красноармийська — № 7

пер. Левадный — № 2, 4, 6, 10

Лисова — № 6

пер. Лисовый — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 18

Лугова — № 4, 6

пер. Луговый — № 3, 8, 10

Мыру — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 12б, 13, 13А, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26/16, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

Молодижна — № 1, 10

Надворсклянська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 12–42, 13, 17

Перемогы — № 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16

пер. Перемогы — № 6, 12, 14

Польова — № 2, 4, 5, 8, 10

пер. Рыбачый — № 2, 3, 4, 5

пер. Садовый — № 3, 4, 6

Сосновый Бир — № 1/2, 3, 5, 8, 9, 13, 15/33

пер. Ставковый — № 2, 6

пер. Турыстычный — № 1, 2, 3

Центральна — № 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70

пер. Шкильный — № 1а, 3, 5, 7

Ювилейна — № 2/1, 4, 5, 6/2, 7, 9, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22а

пер. Ювилейный — № 1, 2, 4, 7, 12, 14

пгт Нови Санжары

ул. Маджарянська - № 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 7 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 11 114, 115, 116, 117, 118

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 7 января.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: как сильно изменятся цены в платежках.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают горячие обеды.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтаве: какими стали цены.