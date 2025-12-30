Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах гарантирует безопасность, поддержку и уверенность в сложный период.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах начала работу в рамках городской программы поддержки внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Соответствующая инициатива ориентирована на тех, кто потерял жилье из-за боевых действий, а также на пожилых граждан и людей с ограниченной мобильностью. Цель – создать безопасные условия проживания и обеспечить базовые ресурсы для наиболее уязвимых групп населения.

Программа предусматривает компенсации за поврежденное жилье, финансовую помощь на аренду и обустройство временных помещений. Местные власти организуют модульные городки со всеми необходимыми удобствами, а социальные специалисты сопровождают пожилых людей и лиц с инвалидностью при оформлении документов.

Для получения поддержки необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Заявки оформляют на всех членов домохозяйства по адресу ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Сотрудники департамента социальной защиты консультируют и помогают правильно заполнить бумаги.

Помимо финансовой поддержки проект предлагает комплексные услуги для пострадавших семей. Это позволяет оперативно компенсировать расходы по аренде и подготовить жилье к комфортному проживанию. Дополнительно пожилым жителям оказывается помощь в ведении быта и обеспечении ресурсами для стабильности.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах гарантирует безопасность, поддержку и уверенность в сложный период. Организаторы отмечают, что программа продлится весь зимний сезон и будет постепенно охватывать все больше домохозяйств, нуждающихся в помощи.

