Графіки відключень світла на 7 січня у Чернігові охоплюють частину будинків у місті.

Графіки відключення світла в Чернігові на 7 січня стосується сотні будинків через планові ремонтні та технічні роботи в електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

Заплановані масштабні графіки відключення світла в Чернігові на 7 січня, які охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

Знеструмлення в місті заплановані з 9 до 15 години. Такі обмеження торкнуться будинків, що знаходяться за адресами:

1-й Зарічний — № 1–12, 14–16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 2А

2-й Зарічний — № 1, 3, 5–27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 51А

Горобинова — № 7–12, 14

Дачне товариство «Лелека» — № 15–17, 21, 26, 27

Дьошина — № 1–19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 1а, 15а, 16а

Запрудна — № 2

Зарічна — № 3, 4, 6–15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Киїнська — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Куліша — № 1, 3–6, 8, 11–14, 18

Малинова — № 2, 5, 7, 9

Мурахтова — № 1–14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37

Набережна — № 2, 31, 33, 11111

Павлівська — № 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 5/22, 13/39, 23/46

Перша Набережна — № 21, 41, 45, 47, 49, 45А

Полянська — № 1–3, 5, 7–12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5

Солов’їна — № 1, 2, 4–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Також електроенергію будуть вимикати з 9 до 17 години. Такі знеструмлення вводяться за адресами:

1-й Кирила Розумовського — № 1–6, 8, 2а, 4а

2-й Кирила Розумовського — № 1, 3–9, 11, 7А

Батуринська — № 16

Берегова — № 4

Вишнева — № 1, 2, 4–10, 12, 16–21, 24, 26, 7а

Вороного Г. — № 2–13, 15, 17, 19, 21

Ганни Барвінок — № 3–42

Гарамів — № 3–5, 7, 9, 10, 12, 14–23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а

Дмитра Бортнянського — № 5–8, 11, 13–20, 22, 24, 26, 28, 30, 11а, 19а, 20Б, 26а

Забарівська — № 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 22а, 22б, 22Г, 24а, 26А

Захисників України — № 24, 25, 27А

Івана Виговського — № 1–12, 14, 15, 17, 19–25, 30А, 1а, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б, 32ж, 32з, 32и, 32К

Івана Мазепи — № 48

Іоанна Максимовича — № 13, 15, 16а, 17–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кирила Розумовського — № 2–101, 151–157 + численні № з літерами (а, б, в, г тощо)

Кривоноса 2-й — № 1, 2, 4–10, 16–18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50, 52, 54, 56, 58, 8а

Кривоноса 3-й — № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15а, 17а

Липинського — № 62а

Лугова — № 51, 58

Любецька — № 70

Механізаторів — № 17, 19, 21, 24–29, 34, 36–38, 40, 42, 44, 46, 28а, 40а, 42б

Михайлофедорівська — № 3, 5–11, 14, 16, 1б, 16в

Оборонців Чернігова — № 21, 32, 36, 38, 40, 32А

Озерна — № 2, 3, 6, 8–11, 11а

Олега Міхнюка — № 6, 8, 10, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 49 + № з літерами

Олени Пчілки — № 3–42, 33а

Пантелеймонівська — № 14, 19, 38, 40, 12б

Полуботка — № 31–64 (парні й непарні за списком)

Радіозаводська — № 3–9, 11, 13, 17, 19

Радіозаводська Перша — № 1–4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16–23, 26

Радіозаводська Друга — № 12–18, 20–28, 31, 32, 34, 36, 18б

Радіозаводська Третя — № 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27

Річкова — № 2–6, 4а, 5а, 6А

Романа Бжеського — № 35–58, 62, 41а

Сосницька — № 1–124 + численні № з літерами

Сосницький — № 4–9, 13, 19

Степана Носа — № 4, 10–20, 22, 2а, 20а

Східна — № 1, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57, 1а

Урожайна — № 45

Фабрична — № 3–52 + 5а, 14а, 40А

Шевченка — № 109–228В (у т.ч. з літерами)

Шкільна — № 2–20 + 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а

Яблунева — № 1–7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а

Яровий — № 9, 14а

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

