Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області важлива для тих, хто хоче залишатися соціально активним і отримувати стабільний дохід навіть після виходу на пенсію.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює кілька напрямків, повідомляє Politeka.

Серед варіантів роботи для пенсоінерів у Кіровоградській області, які ми знайшли на сайті work.ua, є вакансія вантажника у компанії ФОП Гермак.

Ця посада передбачає прийом товарно-матеріальних цінностей на склад, їх розміщення у відповідних зонах та підготовку до відправки на торгові точки. Середня заробітна плата складає 26 000 гривень.

Працівники також відповідають за підтримку чистоти на складі та дотримання правил безпеки. Компанія пропонує стабільну повну зайнятість, дружній колектив та комфортні умови у місті Бриспіль. Попередній досвід на складі та готовність до фізичної праці будуть перевагами.

Ще один варіант роботи для пенсіонерів у Кіровоградській області - вакансія режисера монтажу у Національній суспільній телерадіокомпанії України в Кропивницькому.

Зарплата на цій посаді складає 19 960. Працівники займаються монтажем відеоматеріалів, підготовкою інфографіки для ефіру та забезпечують оперативну готовність контенту.

Для цієї зайнятості важливими є вища освіта та знання програм Adobe Premiere Pro, Photoshop, Audition і After Effects. Медіакомпанія пропонує офісний графік.

Також у регіоні доступна посада молодшого оператора АЗС у мережі OKKO з зарплатою 13 000 гривень. Працівники заправляють автомобілі, консультують клієнтів та підтримують чистоту обладнання і території АЗС.

Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, своєчасну виплату зарплати, оплачувану відпустку та лікарняний, а також медичне страхування для кожного співробітника.

