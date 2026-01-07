Доплати для пенсіонерів в Харкові зберігаються для низки категорій українців у 2026 році.

Доплати для пенсіонерів в Харкові передбачені для українців поважного віку, які виконали важливі умови та належать до певних категорій, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у ПФУ.

Пенсіонерам, які мають понаднормовий страховий стаж, передбачено доплати для пенсіонерів в Харкові. Водночас розмір такої доплати залишається незначним.

За кожен повний рік стажу понад установлену норму пенсія збільшується лише на 25 гривень 95 копійок. Навіть у разі наявності 10 додаткових років страхового стажу сума підвищення становитиме приблизно 260 гривень, що істотно не впливає на загальний рівень пенсійного забезпечення.

Окремі соціальні гарантії зберігаються для пенсіонерів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та постійно проживають у зонах радіоактивного забруднення.

У 2026 році для цієї категорії громадян розмір щомісячної доплати зросте до 2 595 гривень. Ці кошти виплачуватимуться додатково до основної пенсії як компенсація за проживання на небезпечних територіях.

Право на отримання зазначеної надбавки мають непрацюючі пенсіонери, які проживали або працювали на забруднених територіях під час аварії на ЧАЕС у 1986 році або до 1 січня 1993 року та мають офіційно підтверджений статус постраждалої особи. Виплата такої доплати припиняється у разі працевлаштування пенсіонера або його переїзду за межі зони радіоактивного забруднення.

Крім того, у 2026 році збережеться практика вікових доплат. Додаткові нарахування отримуватимуть пенсіонери після досягнення 75, 80 та 85 років.

Одинокі пенсіонери в Україні, які досягли 80 років і потребують постійного стороннього догляду, можуть отримати щомісячну доплату у розмірі 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (з 1 січня 2026 року це 1038 грн).

