Новий графік руху поїздів в Харківській області запроваджується через ремонт, що був запланований раніше.

Новий графік руху поїздів в Харківській області вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" через початок планових робіт на залізниці, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

У січні та лютому на Харківщині відбудуться тимчасові зміни в русі приміських поїздів, пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт на об’єктах залізничної інфраструктури. У зв’язку з цим окремі приміські поїзди курсуватимуть за зміненими маршрутами або за тимчасово скоригованим графіком руху.

Зокрема, у період з 19 по 24 січня частина приміських електричок на Харківщині здійснюватиме рейси за оновленим розкладом. Новий графік руху поїздів в Харківській області виглядає наступним чином:

приміський експрес №6651 сполученням Сахновщина — Берестин відправлятиметься о 06:18 та прибуватиме о 07:18, замість раніше встановленого часу відправлення о 05:52 та прибуття о 06:58;

приміський експрес №6654 за маршрутом Берестин — Сахновщина вирушатиме о 08:12 і прибуватиме о 09:15, тоді як за попереднім графіком відправлення було заплановане на 08:30, а прибуття — на 09:33.

Новий графік руху поїздів в Харківській області запроваджується з метою забезпечення безпечного та безперебійного проїзду експресів під час проведення ремонтних робіт. Пасажирам залізниці рекомендують заздалегідь враховувати оновлений графік під час планування поїздок, щоб уникнути можливих незручностей.

Актуальний розклад руху приміських поїздів, а також детальний постанційний графік завжди можна переглянути на офіційному сайті залізниці.

