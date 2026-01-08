Дефицит продуктов в Полтавской области резко отразился на рынке и кошельках местных жителей, не успевающих следить за ростом ценников.

Дефицит продуктов в Полтавской области привел к резкому росту цен на любимый продукт украинцев, сообщает Politeka.

По официальным данным, в октябре средняя цена на сало подскочила до 207 гривен за килограмм, что на 26% больше, чем в прошлом, когда килограмм стоил 164 гривны.

Реальные цены на рынках и магазинах еще выше: от 150 до 700 гривен, в зависимости от сорта. Такие изменения эксперты объясняют сразу несколькими факторами.

Прежде всего резко сократилось поголовье свиней из-за войны и вспышки африканской чумы. В последние годы Украина потеряла около 40% животных, что создало серьезный дефицит продуктов в Полтавской области.

Промышленные предприятия выращивают животных быстро и к большому весу сала на них не скапливается. Владельцы частных хозяйств также понесли большие расходы на транспорт, ветеринарные документы и налоги.

Дефицит продуктов в Полтавской области отражается на конечной стоимости товара.

Кроме того, падение закупочных ценников на живых свиней из-за вспышек АЧС заставляет фермеров продавать животных быстро и по более низкой стоимости.

Это создает нестабильность рынка и дополнительно увеличивает цена готового сала. К тому же ограниченное предложение высококачественного сала, толщиной 3–4 сантиметра, заставляет покупателей платить гораздо больше.

В Киеве и региональных центрах сортовое сало продают за 600–700 гривен за килограмм, тогда как более дешевые сорта стоят от 150. Для многих это уже не обычный товар, а настоящий деликатес.

Николай Бабенко, исполнительный директор Ассоциации "Мясной отрасли", добавляет, что стабилизировать ситуацию можно только посредством массовой вакцинации против африканской чумы.

