Подорожание хлеба в Харькове постепенно становится реальной проблемой для харьковчан из-за энергетических ограничений и роста затрат производителей.

Подорожание хлеба в Харькове ожидается большинство ассортимента, сообщает Politeka.

Даже несмотря на то, что хлебопекарные предприятия относятся к критической инфраструктуре, условия их работы остаются сложными.

Отрасль сильно зависит от стабильности энергоснабжения, а любые перебои оказывают непосредственное влияние на себестоимость продукции, объясняет президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

По оценкам экспертов, самые дешевые сорта массового потребления постараются держать в пределах минимального повышения цен, однако другие виды хлебобулочных изделий могут прибавить в стоимости 10–15 процентов.

В случае ухудшения электроснабжения или нехватки сырья некоторый хлеб в Харькове подорожает более чем на 20 процентов.

Основной причиной роста стоимости является недостаток стабильных мощностей: даже при наличии электроэнергии заводы часто работают в режиме жестких лимитов, когда невозможно одновременно обеспечить работу печей, тестомесов и упаковочных линий.

Дополнительно давление на стоимость продукта создают большую стоимость сырья, рост логистических затрат, более дорогое топливо и кадровый дефицит, заставляющий повышать зарплаты работникам.

В результате производство становится более затратным, и поэтому подорожание хлеба в Харькове – только вопрос времени. Эксперты отмечают, что резкого скачка цен на социальные сорта не прогнозируется, но полностью избежать поднятия ценников в 2026 году будет невозможно.

