Подорожчання хліба в Харкові поступово стає реальною проблемою для харків’ян через енергетичні обмеження та зростання витрат виробників.

Подорожчання хліба в Харкові очікується на більшість асортименту, повідомляє Politeka.

Навіть попри те, що хлібопекарські підприємства відносяться до критичної інфраструктури, умови їхньої роботи залишаються складними.

Галузь сильно залежить від стабільності енергопостачання, а будь-які перебої безпосередньо впливають на собівартість продукції, пояснює президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

За оцінками експертів, найдешевші сорти масового споживання намагатимуться тримати в межах мінімального підвищення цін, проте інші види хлібобулочних виробів можуть додати у вартості 10–15 відсотків.

У випадку погіршення електропостачання або нестачі сировини деякий хліб у Харкові подорожчає більш, ніж на 20 відсотків.

Основною причиною рості вартості є нестача стабільних потужностей: навіть при наявності електроенергії заводи часто працюють у режимі жорстких лімітів, коли неможливо одночасно забезпечити роботу печей, тістомісів і пакувальних ліній.

Додатково тиск на вартість продукту створюють більша вартість сировини, зростання логістичних витрат, більш дороге паливо та кадровий дефіцит, який змушує підвищувати зарплати працівникам.

В результаті виробництво стає більш витратним, і тому подорожчання хліба в Харкові - лише питання часу. Експерти відзначають, що різкого стрибка цін на соціальні сорти не прогнозується, але повністю уникнути підняття цінників у 2026 році буде неможливо.

