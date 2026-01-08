Жителям рекомендуют заранее учесть графики отключения света в Запорожье на 9 января.

Из-за плановых ремонтных работ в городе были введены важные графики отключения света в Запорожье на 9 января, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Запорожьеоблэнерго".

В этот день специалисты будут проводить техническое обслуживание сетей и оборудования. В этой связи часть жителей города временно останется без электроснабжения. Жителям советуют ознакомиться с графиками отключения света в Запорожье на 9 января.

С 9:30 до 15:30 из-за планового ремонта электрооборудования не будет электроэнергии по следующим адресам:

Алмазна: 64, 66, 70, 85-91.

Анатолия Соловьяненко (Адмирала Ушакова): 77-93, 88-98.

Володымыра Мономаха (Александра Невского): 101, 89-99, 103-121, 112-118, 122-144.

Финансова: 23-35, 14-26.

Човнова: 10-24.

С 9 до 17 через плановые работы будут продолжаться ремонтные работы на следующих улицах:

Универсытетська (Жуковского): 76, 76а, 78а.

Фортечна: 71a, 81.

С 10 до 16 часов обесточат дома, находящиеся по следующим адресам:

Авматормв (Волгодонська): 1-13, 15-33, 16-34, 2-14, 3, 5

Зализна: 1-29, 2-30

Запорижсталивська: 1-9, 2-20

Капустяна: 1-25, 2-26, 27а, 29-39, 28-38

Клинична: 1-7, 11, 2-8

Коксобудивна: 1-23, 2-22, 24-30, 25-37

Комбинатська: 1-9, 2-8

Мартенивська: 1-9, 2-12

Нова: 1-29, 2-24

Подорожня (Путийська): 1-7, 2-8

Прокатна: 1-21, 2-20

Профспилкова: 1-17, 4-12

Чавунна: 1-25, 2-20, 22, 22а, 24, 26-44, 46, 29-37, 39, 41-55

пер. Збройовый: 1-7, 2-8

С 10 до 16 часов из-за срочного ремонта электрооборудования не будет света на ул. Мыколая Корыщенко (Кузнецова): 36 (9 эт), 36в, 38 (9 эт), 38а, 40 (9 эт),п. 1-4, 40 (9 эт),п. 5,6.

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запорожьеоблэнерго».

