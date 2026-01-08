Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графіки відключення світла в Запоріжжі на 9 січня.

Через планові ремонтні роботи в місті було введено важливі графіки відключення світла в Запоріжжі на 9 січня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Запоріжжяобленерго».

Цього дня фахівці проводитимуть технічне обслуговування мереж та обладнання. У зв’язку з цим частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Мешканцям радять ознайомитись з графіками відключення світла в Запоріжжі на 9 січня.

З 9:30 до 15:30 через плановий ремонт електрообладнання не буде електроенергії за такими адресами:

Алмазна: 64, 66, 70, 85-91.

Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 77-93, 88-98.

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 101, 89-99, 103-121, 112-118, 122-144.

Фінансова: 23-35, 14-26.

Човнова: 10-24.

З 9 до 17 через планові роботи триватимуть ремонтні роботи на таких вулицях:

Університетська (Жуковського): 76, 76а, 78а.

Фортечна: 71а, 81.

З 10 до 16 години знеструмлять будинки, що знаходяться за такими адресами:

Авіаторів (Волгодонська): 1-13, 15-33, 16-34, 2-14, 3, 5

Залізна: 1-29, 2-30

Запоріжсталівська: 1-9, 2-20

Капустяна: 1-25, 2-26, 27а, 29-39, 28-38

Клінічна: 1-7, 11, 2-8

Коксобудівна: 1-23, 2-22, 24-30, 25-37

Комбінатська: 1-9, 2-8

Мартенівська: 1-9, 2-12

Нова: 1-29, 2-24

Подорожня (Путійська): 1-7, 2-8

Прокатна: 1-21, 2-20

Профспілкова: 1-17, 4-12

Чавунна: 1-25, 2-20, 22, 22а, 24, 26-44, 46, 29-37, 39, 41-55

пров. Збройовий: 1-7, 2-8

З 10 до 16 години через терміновий ремонт електрообладнання не буде світла на вул. Миколи Корищенка (Кузнецова): 36 (9 пов), 36в, 38 (9 пов), 38а, 40 (9 пов),п. 1-4, 40 (9 пов),п. 5,6.

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

