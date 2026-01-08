Графики отключения света в Харьковской области на 9 января вводятся в части региона, украинцев предупредили о длительных ограничениях, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении «Харьковоблэнерго», которое опубликовала пресс-служба Люботинского городского территориального общества.
Вводятся временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Харьковской области на 9 января. В частности, ограничения будут продолжаться в Люботинской городской территориальной общине.
С 09:00 до 16:09 будут продолжаться отключения в селе Караван. Обесточивание охватят дома по следующим адресам:
- Берегова - 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37, 41, 5, 5А, 9, 55
- Пидлисна - 1А, 1, 2, 4, 4А, 6, 6А, 8А, 12, 12А, 18, 20
- Станислава Шумицкого - 1, 3, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 12/1, 13, 14, 15/1, 17, 17А, 17В, 18, 18Б, 19, 19Б, 20 25, 25А, 27/1, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38
- Заводська - 1 (кв.1,2,4,5), 1А, 2 (кв.1-8), 4 (кв.1-5), 5 (кв.1-8), 6, 6А, 7, 7А, 7В, 8, 8А (кв.1), 9, 9А (1кв. (кв.1,2), 12, 14 (кв.1), 15 (кв.2,4,5,17), 17 (кв.2), 19, 20 (кв.1-16), 21 (кв.5), 23, 25 (кв.1-8), 27, 27 33 (кв.1), 34, 34А, 35, 36, 37, 38 (кв.2), 40, 44, 64
- Нестерова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 14А, 15, 17
- Новоселивська - 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 11, 13, 13А, 17
- Пидгосп - 1, 2, 3
- Тракторна — 1/16, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 13А, 15
- пер. Новоселивськый - 2, 4, 6, 8, 10
- пер. Сосновый - 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- сад. тов. Люботынськый - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 4
- сад. тов. Шпагатчык
Также будет временно прекращено электроснабжение с 09:00 до 16:09 в городе Люботын. Ограничения касаются следующих улиц:
- Заводська - 17, 18, 20, 23А, 27 (кв.2), 3
- Державна - 180
- в-д Винныцькый - 2, 4
- Пидгосп - 1, 2, 3
- Транспортна — 1, 3, 9
- сад. тов. Дрижжовык
Отметим, актуальные данные доступны через официальные чат-боты компании «Харьковоблэнерго» в мессенджерах Viber и Telegram, что позволяет жителям оперативно узнавать о планируемых работах и планировать использование электроприборов.
