Графіки відключення світла в Харківській області на 9 січня діятимуть через роботи, що проводитись енергетики.

Графіки відключення світла в Харківській області на 9 січня вводяться в частині регіону, українців попередили про довготривалі обмеження, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Харківобленерго», яке опублікувала пресслужба Люботинської міської територіальної громади.

Вводяться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла у Харківській області на 9 січня. Зокрема обмеження триватимуть в Люботинській міській територіальній громаді.

З 09:00 до 16:09 триватимуть вимкнення в селі Караван. Знеструмлення охоплять будинки за такими адресами:

Берегова — 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37, 41, 5, 5А, 9, 55

Підлісна — 1А, 1, 2, 4, 4А, 6, 6А, 8А, 12, 12А, 18, 20

Станіслава Шумицького — 1, 3, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 12/1, 13, 14, 15/1, 17, 17А, 17В, 18, 18Б, 19, 19Б, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 25А, 27/1, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38

Заводська — 1 (кв.1,2,4,5), 1А, 2 (кв.1–8), 4 (кв.1–5), 5 (кв.1–8), 6, 6А, 7, 7А, 7В, 8, 8А (кв.1), 9, 9А (кв.1,2), 10, 11 (кв.1,2), 12, 14 (кв.1), 15 (кв.2,4,5,17), 17 (кв.2), 19, 20 (кв.1–16), 21 (кв.5), 23, 25 (кв.1–8), 27, 29А, 31 (кв.1–4), 32, 33 (кв.1), 34, 34А, 35, 36, 37, 38 (кв.2), 40, 44, 64

Нестерова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 14А, 15, 17

Новоселівська — 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 11, 13, 13А, 17

Підгосп — 1, 2, 3

Тракторна — 1/16, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 13А, 15

пров. Новоселівський — 2, 4, 6, 8, 10

пров. Сосновий — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

сад. тов. Люботинський — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41

сад. тов. Шпагатчик

Також буде тимчасово припинено електропостачання з 09:00 до 16:09 в місті Люботин. Обмеження стосуються таких вулиць:

Заводська — 17, 18, 20, 23А, 27 (кв.2), 3

Державна — 180

в-д Вінницький — 2, 4

Підгосп — 1, 2, 3

Транспортна — 1, 3, 9

сад. тов. Дріжджовик

Зазначимо, актуальні дані доступні через офіційні чат-боти компанії «Харківобленерго» у месенджерах Viber та Telegram, що дозволяє мешканцям оперативно дізнаватися про заплановані роботи та планувати користування електроприладами.

