Подорожание продуктов в Одесской области происходит постепенно, без резких скачков, однако в совокупности оно уже ощутимо для покупателей.

Подорожание продуктов в Одесской области в начале января подтверждают обновленные данные по ежедневному мониторингу розничных сетей, сообщает Politeka.

О динамике ситуации свидетельствует портал Минфин .

Изменения касаются сразу нескольких базовых категорий, формирующих ежедневную потребительскую корзину домохозяйств.

Наиболее стабильный рост зафиксирован в молочном сегменте. Сметана «Президент» 15% в расфасовке 350 грамм сейчас стоит в среднем 57,69 гривны. По сравнению с декабрем показатель поднялся на 1,36. Минимальные ценники предлагают отдельные дискаунтеры, в то же время в супермаркетах среднего формата стоимость уже приближается к 59 гривен.

Овощной рынок также показывает коррекцию. Свекла, которая традиционно остается доступным продуктом, в январе продается по 10,83 грн за килограмм. За месяц средний уровень прибавил более гривны. При этом разрыв между торговыми площадками остается значительным — от менее восьми гривен до более семнадцати.

Бакалейная группа показывает самую заметную динамику. Гречка подорожала на 2,72 грн. и сейчас в среднем стоит 47,85 за килограмм. В бюджетных сетях товар еще обнаруживается дешевле 40 грн, однако в премиальных магазинах цена превышает 60 грн.

Аналики связывают ситуацию с сезонными факторами, логистическими издержками и общим инфляционным фоном. По их оценкам, подорожание продуктов в Одесской области происходит постепенно, без резких скачков, однако в совокупности оно уже ощутимо для покупателей.

Эксперты советуют потребителям внимательнее следить за акциями и сравнивать предложения разных сетей, ведь разница между ценами позволяет частично компенсировать рост расходов на питание.

