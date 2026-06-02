Графики отключения света будут продолжаться только в части населенных пунктов в Винницкой области из-за плановых ремонтов на 3 июня, пишет Politeka.net.
Графики отключения света в Винницкой области на 3 июня продлятся из-за плановых работ в электросетях. Такие работы являются частью регулярного технического обслуживания энергетического хозяйства. Благодаря своевременной модернизации и ремонту удается снизить риск аварийных ситуаций.
На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, что с 09:40 до 17:00 в населенном пункте Возновцы не будет электричества по отдельным адресам. В частности, свет исчезнет на многие часы подряд на улицах:
- Гагарина 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 501
- Закрынычна 1, 2, 3, 4, 5
- Затышна 4, 6, 9, 10, 11
- Коцюбынського 1, 2, 3, 4, 6, 8
- Першотравнева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42
- Пырогова 1, 2, 4, 5
- Польова 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
- Садова 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14
- Суворова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- Шевченка 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 24
- 1 Травня 19/2
С 09:40 до 17:00 в селе Травневе будут действовать плановые обесточивания. Ограничения опустят дома, расположенные по адресам:
- Джерельна 4, 29, 50, 60
- Хутир Млынкы 6, 8А
С 09:40 до 17:00 в населенном пункте Тарасивка не будет светло. Электричество исчезнет только на улицах:
- Берегова 1, 2, 3
- Б. Хмельныцького 13
- Жовтнева 9, 504
- Ковальова 2, 3, 4, 6, 6А, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 26, 30, 30/1, 518
- Колгоспна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 91, 97, 98, 98/1, 98/2, 99, 109, 523
- Коцюбынського 1, 2, 4, 6, 9, 16, 22, 23, 33, 36, 515
- Л. Украинкы 1, 2, 5, 7, 9, 14, 17, 23, 511
- Молодижна 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 14, 22, 504
- Перемогы 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 20, 21, 23, 26, 29, 31, 32, 36, 46, 50, 190, 520
- Першотравнева 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 509
- Пивденна 1, 2, 3, 4, 5, 15, 24, 26, 28, 33, 35, 44, 45, 61, 74, 80, 86
- Шевченка 1, 2А, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 23, 26, 31, 33, 35, 37, 508
- Шкильна 1, 4, 5, 6, 12, 13, 504.
