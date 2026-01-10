Подорожчання продуктів у Одеській області відбувається поступово, без різких стрибків, однак у сукупності воно вже відчутне для покупців.

Подорожчання продуктів у Одеській області на початку січня підтверджують оновлені дані щоденного моніторингу роздрібних мереж, повідомляє Politeka.

Про динаміку ситуації свідчить портал Мінфін.

Зміни стосуються одразу кількох базових категорій, які формують щоденний споживчий кошик домогосподарств.

Найбільш стабільне зростання зафіксоване у молочному сегменті. Сметана «Президент» 15% у фасуванні 350 грамів нині коштує в середньому 57,69 гривні. Порівняно з груднем показник піднявся на 1,36. Мінімальні цінники пропонують окремі дискаунтери, водночас у супермаркетах середнього формату вартість уже наближається до 59 гривень.

Овочевий ринок також демонструє корекцію. Буряк, який традиційно залишається доступним продуктом, у січні продається по 10,83 грн за кілограм. За місяць середній рівень додав понад гривню. При цьому розрив між торговельними майданчиками залишається значним — від менше ніж восьми гривень до понад сімнадцяти.

Бакалійна група показує найпомітнішу динаміку. Гречка подорожчала на 2,72 грн і нині в середньому коштує 47,85 за кілограм. У бюджетних мережах товар ще можна знайти дешевше 40 грн, однак у преміальних магазинах ціна перевищує 60.

Аналіки пов'язують ситуацію з сезонними факторами, логістичними витратами та загальним інфляційним фоном. За їхніми оцінками, подорожчання продуктів у Одеській області відбувається поступово, без різких стрибків, однак у сукупності воно вже відчутне для покупців.

Експерти радять споживачам уважніше стежити за акціями та порівнювати пропозиції різних мереж, адже саме різниця між цінами дозволяє частково компенсувати зростання витрат на харчування.

