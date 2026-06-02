Дефицит продуктов в Одесской области рассматривается как один из сигналов более общих изменений на овощном рынке.

Дефицит продуктов в Одесской области усугубляется на фоне очередного роста цен на прошлогоднюю морковь в Украине, где за последнюю неделю фиксируется повышение примерно на 34%.

По оперативным данным рыночного мониторинга, производители реализуют прошлогодние запасы корнеплода в диапазоне 13–20 грн за килограмм. Такой уровень отражает сокращение предложения и изменение баланса между имеющимися объемами продукции и стабильно высоким спросом.

Аналитики отмечают, что торговая активность в сегменте заметно возросла. Оптовые компании и розничные сети активизировали закупки, пытаясь сформировать запасы на фоне ограниченной доступности качественной продукции. Это дополнительно ускоряет истощение остатков в хозяйствах.

Фермеры сообщают, что складские объемы прошлогодней моркови практически подходят к завершению. В результате на рынке снижается конкуренция между продавцами, что создает условия для дальнейшей корректировки отпускных цен в сторону повышения.

Несмотря на нынешнюю динамику, текущая стоимость корнеплода остается примерно на 56% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Такая разница объясняется большим предложением на старте сезона и накопленными переходными остатками урожая.

Участники рынка прогнозируют, что ценовой тренд может сохраниться и дальше. В то же время темпы роста, вероятно, будут менее резкими из-за постепенного уменьшения платежеспособного спроса и естественного завершения периода реализации старых запасов.

На этом фоне дефицит продуктов в Одесской области все чаще рассматривается как часть более широкой тенденции на овощном рынке, где сокращение складских ресурсов и сезонный фактор постепенно формируют новое ценовое равновесие.

Источник: east-fruit

