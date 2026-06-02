Графики отключения света в Черниговской области на 3 июня будут продолжаться по многим адресам в разные временные рамки, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области связаны с комплексом профилактических, ремонтных и модернизационных мероприятий. Специалисты будут проверять техническое состояние оборудования, обслуживание сетей, замену отдельных элементов инфраструктуры и устранение потенциальных неисправностей, которые могут повлиять на надежность электроснабжения в будущем.

Информацию об ограничениях предоставили в «Черниговоблэнерго» и рассказали, что 03.06.2026 года с 08:00 до 19:00 не будет электричества в населенном пункте Короп. Обесточенными останутся следующие адреса:

Игоря Шкляра 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 55 59, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 71, 73, 75, 77

Нова 5

С 08:00 до 19:00 будут выключать электричество в городе Прилуки. Ограничения вводятся только на отдельных улицах:

Богдановская 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 24, 25, 27

пров. Богунский 2В

Строителей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 1А, 22, 24, 25, 29

Б. Хмельницкого 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 44, 46, 48

Варвинская 4, 6, 10, 11, 13, 17, 23, 28, 32, 34, 36, 42, 44

Василия Стуса 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16/2, 17, 18, 12, 2 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 45/5 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

С 09:00 до 18:00 часов будут выключать свет в населенном пункте Остер, однако обесточат только дома, расположенные по отдельным адресам:

А.А. Грановского 39, 55

Б. Хмельницкого 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11 118, 120, 122, 124

Героев 66-й бригады 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 32А

Зайцева 127Б, 127В, 136А, 152

Соломии Крушельницкой 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 98, 94 94А, 96, 98А, 100, 104, 106, 108, 108А, 110

Ярослава Мудрого 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 123А, 125, 127А, 128, 128А, 129, 131, 132, 133, 134 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149А, 150, 150А, 151, 152, 153, 555 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 167А, 168, 169, 170, 171, 171А, 172, 174, 175, 178, 178

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Черниговской области: как переписали ценники в магазинах.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где ежемесячно можно иметь от 21 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Доплаты пенсионерам в Черниговской области: кто может претендовать на эту поддержку.