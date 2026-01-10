Подорожание продуктов в Украине продолжает оказывать влияние на ежедневные расходы домохозяйств, сообщает Politeka.

Данные мониторинга розничных сетей за начало 2026 показывают, что базовые категории демонстрируют разную динамику стоимости в различных областях.

Молочные продукты показывают умеренное повышение. Сметана 15% (350 г) стоит в среднем 57–58 грн, что на 1–1,5 больше, чем в конце декабря. Маргарин 72,5% подорожал примерно на 4 гривны и сейчас продается по 43-44. Цены варьируют в зависимости от сети, но тренд к росту стабилен.

Овощи демонстрируют самые большие колебания. Помидоры сливка подорожали на 25–27 грн за кг и сейчас стоят около 150 гривен, при этом в разных магазинах цены колеблются от 99 до 200. Гладкие огурцы выросли на 60–65, средняя стоимость – более 200 грн за кг. Свекла подорожала менее существенно, на 1–2 за кг, и сейчас продается в пределах 10–11.

Бакалея также демонстрирует тенденцию к росту. Гречка подорожала на 2–3 грн. и продается в среднем за 47–48 гривен за кг. Пшено выросло в стоимости на 1–2, средняя цена – около 33 за кг. Стоимость круп и бобовых в разных сетях может отличаться на 10–20 гривен в зависимости от формата магазина и бренда.

Аналитики подчеркивают, что удорожание продуктов в Украине носит системный характер и влияет на ежедневные расходы. Эксперты советуют планировать покупки, сравнивать предложения разных торговых точек и обращать внимание на акционные предложения, чтобы минимизировать финансовую нагрузку на семейный бюджет.

