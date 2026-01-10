Подорожчання продуктів в Україні продовжує впливати на щоденні витрати домогосподарств, повідомляє Politeka.

Дані моніторингу роздрібних мереж за початок 2026 року показують, що базові категорії демонструють різну динаміку вартості у різних областях.

Молочні продукти показують помірне підвищення. Сметана 15% (350 г) коштує в середньому 57–58 грн, що на 1–1,5 більше, ніж наприкінці грудня. Маргарин 72,5% подорожчав приблизно на 4 гривні і зараз продається по 43–44. Ціни варіюють залежно від мережі, але тренд до зростання стабільний.

Овочі демонструють найбільші коливання. Помідори сливка подорожчали на 25–27 грн за кг і зараз коштують близько 150 гривень, при цьому у різних магазинах ціни коливаються від 99 до понад 200. Гладкі огірки зросли на 60–65, середня вартість – понад 200 грн за кг. Буряк подорожчав менш суттєво, на 1–2 за кг, і нині продається у межах 10–11.

Бакалія також демонструє тенденцію до зростання. Гречка подорожчала на 2–3 грн і продається у середньому за 47–48 гривень за кг. Пшоно зросло у вартості на 1–2, середня ціна – близько 33 за кг. Вартість круп та бобових у різних мережах може відрізнятися на 10–20 гривень залежно від формату магазину та бренду.

Аналітики підкреслюють, що подорожчання продуктів в Україні носить системний характер і впливає на щоденні витрати. Експерти радять планувати покупки, порівнювати пропозиції різних торговельних точок та звертати увагу на акційні пропозиції, щоб мінімізувати фінансове навантаження на сімейний бюджет.

