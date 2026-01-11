График отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Николаеве позволяет местным жителям заранее подготовиться к бытовым неудобствам.

График отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Николаеве будет введен из-за плановых ремонтных работ на газораспределительных сетях города, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном Фейсбуке-странице местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Николаеве касается нескольких улиц и многих домов.

Работники будут проводить техническое обслуживание для обеспечения безопасной поставки голубого топлива в будущем.

Так, с 08:00 12.01 до 16:00 16.01 2026 газоснабжение будет временно прекращено в домах на таких улицах:

Ольшанцев (дома 1-75), Янтарная (дома 1-68), Олега Хливного (дома 1-45), Рыбная (дома 21-47), Торговая (дома 1-62), Фонтанная (дома 1-46), Пейзажная (дома 1-46) и Краезна (дома 1-46).

Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ к квартирам для работников местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Это необходимо для безопасного проведения комплекса работ по проверке, очистке и ремонту газопроводов, а также для предотвращения аварийных ситуаций.

Плановые работы включают в себя техническое обслуживание запорной арматуры, проверку газовых счетчиков и контроль герметичности трубопроводов.

Благодаря этим мероприятиям будет обеспечена стабильная и безопасная поставка природного топлива для всех потребителей.

График отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Николаеве также предусматривает, что возобновление газоснабжения будет производиться только при наличии жильцов в домах и квартирах.

