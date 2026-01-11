Графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Миколаєві дає змогу для місцевих жителів заздалегідь підготуватися до побутових незручностей.

Графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Миколаєві введуть через планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах міста, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Миколаєві стосується кількох вулиць та багатьох будинків.

Працівники проводитимуть технічне обслуговування для забезпечення безпечного постачання блакитного палива в майбутньому.

Так, з 08:00 12.01 до 16:00 16.01 2026 року газопостачання буде тимчасово припинено у будинках на таких вулицях:

Ольшанців (будинки 1-75), Янтарна (будинки 1-68), Олега Хлівного (будинки 1-45), Рибна (будинки 21-47), Торгова (будинки 1-62), Фонтанна (будинки 1-46), Пейзажна (будинки 1-46) та Краєзнавців (будинки 14-18).

Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ до квартир для працівників місцевої філії ТОв "Газорозподільні мережі України".

Це необхідно для безпечного проведення комплексу робіт із перевірки, очищення та ремонту газопроводів, а також для запобігання аварійним ситуаціям.

Планові роботи включають технічне обслуговування запірної арматури, перевірку газових лічильників та контроль герметичності трубопроводів.

Завдяки цим заходам буде забезпечено стабільне і безпечне постачання природного палива для всіх споживачів.

Графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Миколаєві також передбачає, що відновлення газопостачання проводитиметься тільки за наявності мешканців у будинках та квартирах.

