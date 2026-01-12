13 января вводятся графики отключения света в Винницкой области, ограничения носят плановый характер из-за ремонтов, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Энергетики «Винницаоблэнерго» будут проводить плановые технические работы на электросетях, которые могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. Из-за этих мер в Винницкой области вводятся графики отключения электроэнергии на 13 января.

13 января с 9 до 16 часов из-за профилактических и ремонтных работ не будет света в поселке Кожухив по адресам:

Брацлавська: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 3 39, 40, 40Н, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;

Вышнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Владимира Винниченко: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

Гагарина: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Голованюка: 1, 1А, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 36 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 7

Затышна: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20;

Кармелюка: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 33 41, 42;

Кооперативная: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21;

Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Лисова: 1;

Лугова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 3 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66 70, 71.

Кроме этого, с 11 до 17 часов будут действовать обесточения в пределах Замостянського района. Ограничения охватят следующие населенные пункты:

Зарванци улица Л. Ратушной 2

Якушинци улицы:

Барвинкова 1А, 2/4, 2А, 14А, 15, 19А;

Б. Хмельныцького 1А, 8В, 143А;

Вышнева 1, 2, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 26, 30, 301;

Д. Нечая 2, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 301, 1260;

Энэргэтычна 1А, 3, 8, 135, 148, 301, 1118;

Лысогорська 17, 19, 22, 86, 301, 1375;

Н. Яремчука 3А, 18, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 39, 47, 1422;

Подильська 4, 6, 11, 17, 19, 65;

Садова 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 63, 64, 64А, 65, 65А, 67, 70;

С. Кылымныка 1, 2, 4, 5, 15, 18, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 39, 40, 42, 46, 65, 74, 96, 302, 538, 1566, 1584;

Соловина 1, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 25, 28, 30, 77, 86;

Ягидна 6, 6/1, 7, 15, 16, 18, 23, 29, 35, 56, 301;

переулок Садовый 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 53.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Винницаоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

