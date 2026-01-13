Подорожание продуктов в Украине уже чувствуют семьи по всей стране, особенно на примере основных товаров в супермаркетах, сообщает Politeka.

Информацию о динамике ситуации предоставляет портал Минфин .

Повышение коснулось молочных изделий, овощей и круп.

Гречка подорожала до средней цены в 47,85 грн за килограмм. В сетях цены различаются: Auchan предлагает 39,90, Megamarket – 61,70, Metro – 44,90, Novus – 44,89. За месяц среднее удорожание составило 2,72. Такие колебания влияют на ежедневные расходы семей.

Посреди овощей более приметно возросла цена болгарского перца желтоватого цвета. Средняя стоимость достигла 266,97 грн за килограмм, в то время как в декабре она была 256,67. В Megamarket его продают за 315,90, Novus - 279, Auchan - 206. Колебания объясняются сезонными факторами и разными поставщиками.

Молочные товары тоже стали дороже. Сметана "Президент" 15% (350 граммов) в среднем стоит 57,69 грн, что на 1,90 больше, чем в декабре. В Metro она продается за 56,68, у Novus – 58,99, у Auchan – 57,40. Повышение стоимости отражает затраты на производство и логистику.

Специалисты советуют потребителям планировать покупки заранее, сравнивать расценки в разных сетях и пользоваться сезонными предложениями. Для социально уязвимых категорий предусмотрены государственные программы поддержки, компенсирующие часть расходов.

Удорожание продуктов в Украине делает актуальным экономное использование ресурсов и внимательную составление семейного бюджета. Это позволяет сохранить стабильность питания и контроль затрат даже в периоды инфляции.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели цены на основные товары будут оставаться стабильными, однако внимательное планирование покупок остается ключевым для финансовой безопасности семей.

