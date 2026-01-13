Подорожчання продуктів в Україні вже відчувають родини по всій країні, особливо на прикладі основних товарів у супермаркетах, повідомляє Politeka.

Інформацію про динаміку ситуації надає портал Мінфін.

Підвищення торкнулося молочних виробів, овочів та круп.

Гречка подорожчала до середньої ціни 47,85 грн за кілограм. У мережах ціни різняться: Auchan пропонує 39,90, Megamarket — 61,70, Metro — 44,90, Novus — 44,89. За місяць середнє подорожчання склало 2,72. Такі коливання впливають на щоденні витрати сімей.

Серед овочів найбільш помітно зросла вартість болгарського перцю жовтого кольору. Середня вартість досягла 266,97 грн за кілограм, тоді як у грудні вона була 256,67. У Megamarket його продають за 315,90, Novus — 279, Auchan — 206. Коливання пояснюються сезонними факторами та різними постачальниками.

Молочні товари також стали дорожчими. Сметана «Президент» 15% (350 грамів) у середньому коштує 57,69 грн, що на 1,90 більше, ніж у грудні. У Metro вона продається за 56,68, у Novus — 58,99, у Auchan — 57,40. Підвищення вартості відображає витрати на виробництво та логістику.

Фахівці радять споживачам планувати покупки заздалегідь, порівнювати розцінки в різних мережах та користуватися сезонними пропозиціями. Для соціально вразливих категорій передбачені державні програми підтримки, що компенсують частину витрат.

Подорожчання продуктів в Україні робить актуальним економне використання ресурсів і уважне складання сімейного бюджету. Це дозволяє зберегти стабільність харчування та контроль за витратами навіть у періоди інфляції.

Аналітики прогнозують, що в найближчі тижні ціни на основні товари залишатимуться стабільними, проте уважне планування покупок залишається ключовим для фінансової безпеки родин.

