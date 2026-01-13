В 2026 году изменился размер прожиточного минимума, к которому привязаны некоторые доплаты пенсионерам в Запорожье.

Украинцам предусмотрены доплаты пенсионерам в Запорожье и других регионах Украины, часть надбавок увеличится в размере, пишет Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ.

Законодательством предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров в Запорожье, проживающих в зоне радиоактивного загрязнения и находящихся на заслуженном отдыхе. Речь идет о гражданах, связанных с территориями, потерпевшими последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 2026 году размер такой ежемесячной доплаты увеличился и составляет 2595 грн.

В то же время возрастные доплаты, которым исполнилось 70 лет и старше, остаются на прежнем уровне и не претерпели изменений. В частности, они составляют: для лиц от 70 до 75 лет — 300 грн, для граждан от 75 до 80 — 456 грн, а для украинцев старше 80 лет — 570 грн ежемесячно.

В ПФУ также отмечают важное условие получения этих выплат. Право на возрастную выплату имеют только те украинцы, у которых общий размер пенсионного обеспечения не превышает 10 340,35 гривны.

Для отдельной категории пенсионеров законодательством предусмотрена специальная надбавка. Речь идет о неработающих лицах, которые находятся на пенсии, не осуществляют трудовую деятельность и не зарегистрированы как физические лица-предприниматели, а также содержат детей младше 18 лет. Размер такой доплаты составляет 150 гривен ежемесячно на каждого несовершеннолетнего ребенка.

В то же время воспользоваться этой льготой может только один из родителей в семье, если оба являются пенсионерами. Начисление надбавки производится к моменту достижения ребенком совершеннолетия.

Кроме того, право на дополнительные ежемесячные выплаты имеют пенсионеры со страховым стажем, что превышает минимальные требования, определенные законодательством. За каждый полный год стажа сверх установленной нормы государство доплачивает 25 гривен 95 копеек. Даже при наличии десяти дополнительных лет страхового стажа общая сумма такой надбавки составит около 300 гривен, что не оказывает существенного влияния на общий размер пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: список вакансий, где платят более 20 тысяч ежемесячно.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: какие навыки нужно иметь, чтобы получать до 26 000 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: кому ждать дома.