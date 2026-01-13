У 2026 році змінився розмір прожиткового мінімуму, до якого прив'язані деякі доплати для пенсіонерів в Запоріжжі.

Українцям передбачені доплати для пенсіонерів в Запоріжжі та інших регіонах України, частина надбавок збільшиться у розмірі, пише Politeka.net.

Деталі розкрили в ПФУ.

Законодавством передбачені додаткові виплати для пенсіонерів в Запоріжжі, які проживають у зоні радіоактивного забруднення та вже перебувають на заслуженому відпочинку. Йдеться про громадян, пов’язаних із територіями, що зазнали наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У 2026 році розмір такої щомісячної доплати збільшился та становить 2595 грн.

Водночас вікові доплати для пенсіонерів, яким виповнилося 70 років і більше, залишаються на попередньому рівні та не зазнали змін. Зокрема, розміри надбавок становлять: для осіб віком від 70 до 75 років — 300 грн, для громадян від 75 до 80-ти — 456 грн, а для пенсіонерів віком понад 80 років — 570 грн щомісяця.

У Пенсійному фонді також наголошують на важливій умові отримання цих виплат. Право на вікову виплату мають лише ті пенсіонери, у яких загальний розмір пенсійного забезпечення не перевищує 10 340,35 гривні.

Для окремої категорії пенсіонерів законодавством передбачена спеціальна надбавка. Йдеться про непрацюючих осіб, які перебувають на пенсії, не здійснюють трудову діяльність і не зареєстровані як фізичні особи-підприємці, а також утримують дітей віком до 18 років. Розмір такої доплати становить 150 гривень щомісяця на кожну неповнолітню дитину.

Водночас скористатися цією пільгою може лише один із батьків у родині, якщо обоє є пенсіонерами. Нарахування надбавки здійснюється до моменту досягнення дитиною повноліття.

Окрім цього, право на додаткові щомісячні виплати мають пенсіонери зі страховим стажем, що перевищує мінімальні вимоги, визначені законодавством. За кожен повний рік стажу понад установлену норму держава доплачує 25 гривень 95 копійок. Навіть за наявності десяти додаткових років страхового стажу загальна сума такої надбавки становитиме близько 300 гривень, що не має суттєвого впливу на загальний розмір пенсії.

