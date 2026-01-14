Действует новый график движения транспорта в Харькове, известно какой маршрут он охватывает.

Новый график движения транспорта в Харькове начал действовать в городе, важно знать, какие изменения действуют на популярных маршрутах, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте городского совета.

С 10 января действует новый график движения транспорта в Харькове. Так, продлен маршрут движения трамвая №8 — теперь он будет курсировать в парк Машиностроителей. Решение принято с целью улучшения транспортного сообщения и удобного доезда для жителей близлежащих районов.

Пока трамвай №8 осуществляет движение по следующему маршруту: разворотный круг «Улица Одесская» — проспект Байрона — Морозова — Георгия Тарасенко — Молочная — площадь Защитников Украины — проспект Героев Харькова — Кошкина — Георгия Тарасенко, а в обратном направлении — улица Морозова — парк Машиностроителей.

Следует напомнить, что трамвай №8 сейчас работает по временно измененному направлению. Это связано с отсутствием подачи напряжения на одну из тяговых подстанций городского электротранспорта, которая получила повреждения вследствие вражеских атак на город. После восстановления стабильного электроснабжения и завершения необходимых работ маршрут трамвая будет пересмотрен в соответствии со стандартной схемой движения.

Также с 19 по 24 января вводится новый график проезда поездов в Харьковской области. Пассажиров просят заранее ознакомиться с новыми временами отправления и прибытия во избежание неудобств во время поездок.

В частности, изменения касаются следующих рейсов:

пригородный экспресс №6651 сообщением Сахновщина – Берестин будет отправляться в 06:18 и прибывать в 07:18. Ранее отправление осуществлялось в 05:52, а прибытие - в 06:58;

пригородный экспресс №6654 по маршруту Берестин – Сахновщина будет отправляться в 08:12 с прибытием в 09:15 вместо привычных 08:30 и 09:33 соответственно.

