Новый график движения транспорта в Харькове начал действовать в городе, важно знать, какие изменения действуют на популярных маршрутах, сообщает Politeka.net.
Об этом идет речь на сайте городского совета.
С 10 января действует новый график движения транспорта в Харькове. Так, продлен маршрут движения трамвая №8 — теперь он будет курсировать в парк Машиностроителей. Решение принято с целью улучшения транспортного сообщения и удобного доезда для жителей близлежащих районов.
Пока трамвай №8 осуществляет движение по следующему маршруту: разворотный круг «Улица Одесская» — проспект Байрона — Морозова — Георгия Тарасенко — Молочная — площадь Защитников Украины — проспект Героев Харькова — Кошкина — Георгия Тарасенко, а в обратном направлении — улица Морозова — парк Машиностроителей.
Следует напомнить, что трамвай №8 сейчас работает по временно измененному направлению. Это связано с отсутствием подачи напряжения на одну из тяговых подстанций городского электротранспорта, которая получила повреждения вследствие вражеских атак на город. После восстановления стабильного электроснабжения и завершения необходимых работ маршрут трамвая будет пересмотрен в соответствии со стандартной схемой движения.
Также с 19 по 24 января вводится новый график проезда поездов в Харьковской области. Пассажиров просят заранее ознакомиться с новыми временами отправления и прибытия во избежание неудобств во время поездок.
В частности, изменения касаются следующих рейсов:
- пригородный экспресс №6651 сообщением Сахновщина – Берестин будет отправляться в 06:18 и прибывать в 07:18. Ранее отправление осуществлялось в 05:52, а прибытие - в 06:58;
- пригородный экспресс №6654 по маршруту Берестин – Сахновщина будет отправляться в 08:12 с прибытием в 09:15 вместо привычных 08:30 и 09:33 соответственно.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харькове: кто получит повышенные выплаты в 2026 году.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Харькове: с популярными товарами возникли большие проблемы.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харьковской области: цены существенно выросли.