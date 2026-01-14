Діє новий графік руху транспорту в Харкові, відомо який маршрут він охоплює.

Новий графік руху транспорту в Харкові розпочав діяти в місті, важливо знати, які зміни тепер діють на популярних маршрутах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Із 10 січня діє новий графік руху транспорту в Харкові. Так, подовжено маршрут руху трамвая №8 — тепер він курсуватиме до парку Машинобудівників. Рішення ухвалене з метою покращення транспортного сполучення та забезпечення зручнішого доїзду для мешканців прилеглих районів.

Наразі трамвай №8 здійснює рух за таким маршрутом: розворотне коло «Вулиця Одеська» — проспект Байрона — Морозова — Георгія Тарасенка — Молочна — майдан Захисників України — проспект Героїв Харкова — Кошкіна — Георгія Тарасенка, а у зворотному напрямку — вулиця Морозова — парк Машинобудівників.

Варто нагадати, що трамвай №8 наразі працює за тимчасово зміненим напрямком. Це пов’язано з відсутністю подачі напруги на одну з тягових підстанцій міського електротранспорту, яка зазнала пошкоджень унаслідок ворожих атак на місто. Після відновлення стабільного електропостачання та завершення необхідних робіт маршрут трамвая буде переглянуто відповідно до стандартної схеми руху.

Також, з 19 по 24 січня вводиться новий графік проїзду поїздів в Харківській області. Пасажирів просять заздалегідь ознайомитися з новими часами відправлення та прибуття, аби уникнути незручностей під час поїздок.

Зокрема, зміни стосуються таких рейсів:

приміський експрес №6651 сполученням Сахновщина – Берестин вирушатиме о 06:18 та прибуватиме о 07:18. Раніше відправлення здійснювалося о 05:52, а прибуття — о 06:58;

приміський експрес №6654 за маршрутом Берестин – Сахновщина відправлятиметься о 08:12 із прибуттям о 09:15 замість звичних 08:30 та 09:33 відповідно.

