Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области стартует в рамках экспериментальной программы, позволяющей переселенцам проживать до года в специально оборудованных помещениях, сообщает Politeka.
Информацию об инициативе обнародовало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Программа ориентирована на людей, которые после длительного медицинского или досмотрового сопровождения нуждаются в дополнительной поддержке в быту.
Жилье предоставляется бесплатно за счет государственного бюджета. Комнаты и квартиры оснащены базовыми удобствами, позволяющими самостоятельно готовить еду и вести домашнее хозяйство.
Инициатива включает в себя комплексную социальную поддержку. Специалисты помогают переселенцам развивать навыки самостоятельной жизни, решать бытовые вопросы и адаптироваться к новым условиям. Сопровождение предоставляется независимо от формы собственности помещений.
Физические и юридические лица, готовые предоставить жилье, должны быть внесены в Реестр поставщиков социальных услуг и отвечать требованиям Кабмина. Помещение должно быть пригодным для проживания, безопасным и удобным для жителей.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области направлено не только на временное размещение. Главная цель – восстановление ощущения безопасности, самостоятельности и стабильности для людей, покинувших родной дом из-за войны войны. Программа предусматривает оформление документов, консультирование и комплексную помощь в повседневных делах.
Проект обеспечивает комфортное пребывание переселенцев, способствует адаптации в регионе и обеспечивает социальную защиту в новых условиях.
