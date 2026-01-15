Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области направлено не только на временное размещение.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области стартует в рамках экспериментальной программы, позволяющей переселенцам проживать до года в специально оборудованных помещениях, сообщает Politeka.

Информацию об инициативе обнародовало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Программа ориентирована на людей, которые после длительного медицинского или досмотрового сопровождения нуждаются в дополнительной поддержке в быту.

Жилье предоставляется бесплатно за счет государственного бюджета. Комнаты и квартиры оснащены базовыми удобствами, позволяющими самостоятельно готовить еду и вести домашнее хозяйство.

Инициатива включает в себя комплексную социальную поддержку. Специалисты помогают переселенцам развивать навыки самостоятельной жизни, решать бытовые вопросы и адаптироваться к новым условиям. Сопровождение предоставляется независимо от формы собственности помещений.

Физические и юридические лица, готовые предоставить жилье, должны быть внесены в Реестр поставщиков социальных услуг и отвечать требованиям Кабмина. Помещение должно быть пригодным для проживания, безопасным и удобным для жителей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области направлено не только на временное размещение. Главная цель – восстановление ощущения безопасности, самостоятельности и стабильности для людей, покинувших родной дом из-за войны войны. Программа предусматривает оформление документов, консультирование и комплексную помощь в повседневных делах.

Проект обеспечивает комфортное пребывание переселенцев, способствует адаптации в регионе и обеспечивает социальную защиту в новых условиях.

